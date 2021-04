Borse di studio per laureati in Marketing: Unrae premia le migliori tesi sull’automotive

Unrae, l’Associazione delle Case automobilistiche estere, ha pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione di 10 borse-premio per le migliori tesi di laurea dell’anno accademico 2020-21 sul tema del marketing applicato al settore automotive. Le borse di studio istituite dall’Unrae, giunte quest’anno alla 21esima edizione, sono rivolte a tutti gli studenti delle Università italiane che hanno discusso o discuteranno la loro tesi di laurea tra il primo ottobre 2020 e il 31 luglio 2021. Il tema specifico per la partecipazione è il marketing applicato al settore automotive.

I dieci neolaureati selezionati dalla giuria in base alla qualità della tesi di laurea, riceveranno una borsa-premio di 1.200 euro ciascuno. Inoltre, come prevede il Regolamento, i dieci premiati verranno segnalati alle 46 Aziende associate all’Unrae, che in Italia occupano 160 mila persone, per valutare eventuali opportunità di stage lavorativo, con la possibilità di avviare un percorso di specializzazione per futuri manager del settore. Una ulteriore opportunità formativa, introdotta di recente, riguarda la possibilità per i premiati, di partecipare gratuitamente al Master in Marketing Automotive promosso dall’Editoriale Domus e dalla testata specializzata Quattroruote. Gli studenti interessati a partecipare, laureati con punteggio pari o superiore a 105/110, dovranno far pervenire domanda e copia della tesi di laurea alla segreteria del premio entro il 30 settembre 2021. Il Regolamento e il modulo di partecipazione si possono scaricare dal sito Unrae.