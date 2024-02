Borse Marie Skłodowska-Curie: 257 milioni di euro per 1.235 ricercatori esperti

Oggi la Commissione Europea ha annunciato i vincitori dell’ultimo bando per borse di studio post-dottorato Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Grazie a un budget totale di 257 milioni di euro, sono stati selezionati 1.235 ricercatori esperti che lavoreranno a progetti di prim’ordine in tutte le discipline scientifiche. La maggior parte dei progetti selezionati riguarda le scienze sociali e umane (24,5%), le scienze della vita (21,3%), l’informatica e l’ingegneria (13,9%) e la chimica (13,8%).

Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, ha dichiarato: “Ci congratuliamo calorosamente con questi 1.235 scienziati selezionati per le prestigiose borse di studio. Siamo inoltre lieti di annunciare che, grazie al bando per borse di studio per diffondere l’eccellenza dello Spazio europeo della ricerca, finanzieremo nei cosiddetti paesi oggetto dell’ampliamento altri 58 ricercatori d’eccellenza che desiderano portare avanti i loro studi innovativi.”

Si tratta del secondo bando per borse di studio post-dottorato Marie Skłodowska-Curie nell’ambito del programma Orizzonte Europa di ricerca e innovazione. Le borse di studio offrono a ricercatori post-dottorato di livello eccezionale la possibilità di lavorare ai loro progetti e ricevere al contempo formazione e supervisione per migliorare le loro competenze e la loro carriera. I beneficiari selezionati porteranno avanti i loro progetti presso università, centri di ricerca e imprese di 48 paesi. Il prossimo invito a presentare candidature verrà aperto il 12 aprile 2023.