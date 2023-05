Bosch al Motor Valley Fest nel segno di innovazione e sostenibilità

MILANO (ITALPRESS) – Bosch partecipa al Motor Valley Fest, in programma a Modena da giovedì 11 a domenica 14 maggio. Insieme agli altri grandi protagonisti del mondo automotive, Bosch non solo fornirà il proprio punto di vista sul futuro della mobilità e i trend che lo caratterizzano, ma incontrerà anche giovani talenti e futuri professionisti del settore.

Giovedì, nel corso della conferenza inaugurale che si terrà a partire dalle ore 9 presso il Teatro Pavarotti, Johannes-Joerg Rueger, presidente di Bosch Engineering, racconterà le nuove sfide della mobilità e le soluzioni Bosch per renderla sempre più sicura, sostenibile e intelligente. Dalla cybersecurity alla guida autonoma, fino alle tecnologie per raggiungere la neutralità climatica: Rueger traccerà il quadro della mobilità di oggi e di domani, nel segno dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità. Come di consueto, Bosch parteciperà anche al panel “Innovation & Talents”, valutando idee e progetti di start-up innovative e incontrando i giovani talenti.

In particolare, nel corso del Talent Talk in programma presso il Teatro del Collegio di San Carlo di Modena, Camilla Negri – HR Manager Bosch Mobility Solutions, Gianfranco Fenocchio – General Manager Bosch Engineering Italy, e Giulio Lancellotti – Manager Globally Responsible Software and Services Bosch, incontreranno gli studenti universitari, raccontando le opportunità offerte dal mondo del lavoro e le sfide che dovranno affrontare per diventare professionisti. Infine, venerdì a partire dalle ore 11 presso la sede del Motor Valley Accelerator, Giulio Lancellotti prenderà parte al panel intitolato “Sustainability, ESG and Electrification”, raccontando il ruolo chiave dei software nell’ottica di una mobilità sempre più efficiente e sostenibile.

Cogliendo le opportunità di crescita offerte dalla trasformazione tecnologica in atto, Bosch contribuisce dunque a dare forma alla mobilità del futuro. Attraverso i propri servizi e le proprie soluzioni, l’azienda si conferma in prima linea nello sviluppo del settore automotive, nel pieno della sua evoluzione, seguendo i principali trend di elettrificazione, automazione e digitalizzazione guidati dal software.

