Bosch, al Salone di Monaco le innovazioni per una nuova mobilità

Ripensare la mobilità e renderla il più possibile sicura, sostenibile ed emozionante. Questo l'obiettivo che si è posta Bosch e che vuole raggiungere, dal punto di vista tecnologico, attraverso la personalizzazione, l'automazione, la connettività e l'elettrificazione. All'edizione 2021 dell'IAA (il Salone Internazionale dell'Auto di Monaco) Bosch presenterà la propria gamma completa di soluzioni di mobilità per veicoli a due e quattro ruote per un futuro neutro dal punto di vista climatico. La tecnologia Bosch per la mobilità autonoma, elettrica, personalizzata e connessa sta spianando la strada a questa visione futura della mobilità. Tutto questo sarà rappresentato in una show car esposta presso lo stand.

Bosch e nove partner di progetto presenteranno i parcheggi del futuro con una dimostrazione dal vivo. Nel sistema Automated valet parking sviluppato in cooperazione da Bosch e Mercedes-Benz, tramite l’utilizzo di uno smartphone le auto procedono autonomamente al parcheggio assegnato senza bisogno della supervisione del guidatore. Ciò è reso possibile dall’interazione tra l’infrastruttura di parcheggio intelligente e la tecnologia del veicolo. I sensori installati nel garage monitorano il corridoio di marcia e l’area circostante guidando il veicolo. La tecnologia presente a bordo dell’auto converte i comandi dell’infrastruttura in manovre di guida sicure. Un progetto congiunto con l’Associazione dell’industria automobilistica tedesca (VDA) mostra come in futuro i veicoli di diversi costruttori saranno in grado di comunicare con la tecnologia dell’infrastruttura di vari fornitori. In questo contesto, i partner del progetto stanno anche lavorando a uno standard internazionale. Bosch vuole essere uno dei protagonisti della mobilità climaticamente neutra. Si è posta l’obiettivo di predisporre tutte le classi di veicoli ai prossimi requisiti sulle emissioni. Come leader nel campo dell’innovazione, Bosch ha il portafoglio di veicoli elettrici più ampio di qualsiasi altra azienda: dalle eBike alle automobili, fino ai camion. Dai sistemi di propulsione ai sistemi sterzanti ai freni, il portafoglio Bosch comprende tutti gli elementi costitutivi per rendere elettriche le auto. Uno di questi componenti è l’eAxle, che combina elettronica di potenza, motore elettrico e trasmissione in una sola unità. Inoltre, con le sue soluzioni di sistema preintegrate per le piattaforme dei veicoli, Bosch aiuta le case automobilistiche a portare i veicoli elettrici sul mercato più velocemente rispetto a prima. La chiave è l’interazione ottimizzata dei sistemi di propulsione, sistemi sterzanti, freni e controllo del veicolo nel cosiddetto Advanced Driving Module, modulo di trazione avanzato, che è abbinato a soluzioni dei partner per formare un modulo di assale completo per gli assali anteriore e posteriore. Oltre agli efficienti sistemi di propulsione, Bosch utilizza anche la gestione termica per estendere l’autonomia dei veicoli elettrici e ibridi. Bosch, inoltre, sta trasformando le auto in centri di comando per smart home. Grazie al sistema di infotainment MBUX di Mercedes-Benz, è possibile controllare le applicazioni Smart Home di Bosch tramite comando vocale dall’interno del veicolo. Il sistema può essere utilizzato per controllare tapparelle, termostati, interruttori della luce, adattatori smart e per verificare lo stato dei rilevatori di movimento e dei contatti per porte e finestre. Grazie ai comandi vocali, il guidatore rimane concentrato sulla strada.

