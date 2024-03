Bosch, Brivio “L’idrogeno elemento strategico per il futuro”

TORINO (ITALPRESS) – “Noi con l’idrogeno vogliamo riaccendere il motore a combustione, per questo stiamo convertendo molti dei nostri stabilimenti dove produciamo componenti per iniezione a benzina all’idrogeno. L’idrogeno scoppia 4-5 più volte più velocemente della benzina e ciò ne fa un combustibile molto interessante a livello prestazionale, ma anche a livello di emissioni: noi con l’idrogeno abbiamo solo 2-3 grammi di emissioni al chilometro. Se lo confrontiamo con un ibrido è fantastico”, spiega Federico Brivio, responsabile per l’idrogeno in Italia di Bosch.

