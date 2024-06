Bosch Italia, fatturato in crescita nel 2023

MILANO (ITALPRESS) – Bosch nel 2023 ha realizzato in Italia un fatturato di 2,6 miliardi di euro, con una crescita dell’1,8% circa rispetto all’anno precedente. Per Industrial Technology e Consumer Good andamento stabile, mentre il settore di business Energy and Building Technology ha registrato un rallentamento. Nel 2023 il settore di business Bosch Mobility ha ottenuto una crescita in tutte le principali aree. Anno positivo anche per la divisione Mobility Aftermarket, il settore dei ricambi per veicoli.

