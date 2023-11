Bosch premiata agli #Ung23 Awards per impegno in diversity & inclusion

MILANO (ITALPRESS) – Bosch protagonista a Citytech UNextGen, l’evento dedicato ai temi della mobilità, del genere e dell’urbanistica per città sempre più vivibili, sicure e sostenibili, guidate dall’innovazione. Il 21 e 22 novembre, la 24ORE Business School di Milano ha ospitato istituzioni, esperti e aziende per individuare e presentare proposte innovative in grado di contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini e la loro relazione con le città o tra le persone. Ad aprire i lavori, martedì 21 novembre, Gianluca Comazzi – Assessore al Territorio e Sistemi Verdi, Regione Lombardia, Giancarlo Tancredi – Assessore alla Rigenerazione Urbana Comune di Milano, Marco Roccabianca – Partner & CEO, clickutilities, Giovanni Massimo Bottini – Partner, Chairman, CEO di Systematica Srl e Presidente del Consiglio di Gestione di Fondazione Transform Transport ETS, Niccolò Bossi – Direttore Generale, 24ORE Business School. Al termine dei saluti istituzionali, si è svolta la cerimonia #UNG2023 Awards. La nuova edizione di Citytech, infatti, ha esplorato i nuovi concetti di mobilità, ma anche il tema della diversità e dell’inclusione. In questo contesto, Citytech UNextGen ha voluto premiare l’azienda che, grazie al proprio impegno e ai progetti realizzati, si è distinta nell’ambito Diversity & Inclusion, veicolando un vero e proprio messaggio sociale. Il riconoscimento #UNG23 Awards è stato conferito a Bosch, grazie ad Allenarsi per il Futuro, il progetto ideato da Bosch Italia, in collaborazione con Randstad Italia, per favorire il passaggio dei giovani dalla scuola al mondo del lavoro. L’iniziativa, avviata nel 2014, promuove la formazione e l’orientamento dei ragazzi sulle competenze trasversali, avvalendosi della testimonianza di campioni sportivi. Durante gli incontri organizzati all’interno delle scuole e delle università in tutta Italia, gli studenti hanno anche la possibilità di approfondire i temi della diversità e dell’inclusione grazie a “L’anima della diversità”, un momento dedicato a una delle sei storie di altrettanti campioni paralimpici italiani.

A ritirare il premio, Roberto Zecchino, Deputy General Manager & Vice President Human Resources Bosch South Europe, accompagnato sul palco da Alessandro Cannata, atleta paralimpico specializzato nelle gare di velocità in pista e vincitore dei titoli italiani indoor di 200 e 400 metri nella categoria T11, non vedenti, nonchè collaboratore Bosch Rexroth e Ambassador del progetto Allenarsi per il Futuro.

“Attraverso numerose iniziative di Sostenibilità Sociale, cerchiamo di diffondere i valori della diversità e dell’inclusione sia all’interno sia all’esterno della nostra azienda. E’ importante trasmettere questo messaggio anche e soprattutto tra i giovani, promuovendo la valorizzazione di ogni tipo di diversità, in ogni sua sfaccettatura e declinazione. Allenarsi per il Futuro vuole quindi veicolare un messaggio positivo per superare i propri limiti, realizzare con impegno e costante allenamento i propri obiettivi e guardare alla diversità come una ricchezza da condividere attraverso l’inclusione”, ha dichiarato Roberto Zecchino. Allenarsi per il Futuro è stato eletto miglior progetto in ambito Diversity & Inclusion dalla giuria composta da Adriana Anceschi – Group Content Manager 24ORE Business School, Ada Rosa Balzan – Founder e Presidente di ARB S.B.P.A., Diana De Marchi – Presidente Commissione Pari opportunità e diritti civili del Comune di Milano, e Maximiliano Ulivieri – Diversity Manager del Comune di Bologna, nonchè artista che ha realizzato il premio caratterizzato dalla frase “Do not be afraid to fail” un principio fondamentale che promuove il coraggio e la resilienza, due qualità essenziali in qualsiasi ambiente professionale, specialmente in tempi di sfide e cambiamenti.

Martedì 22 novembre, Bosch è stata protagonista anche del panel “Camminabilità e Città 15 minuti”, dedicato ai nuovi “eco-sistemi” di mobilità che puntano a potenziare i servizi di trasporto pubblico, la mobilità condivisa e la mobilità attiva, riducendo l’impatto del traffico veicolare privato sulla salute e sulla sicurezza stradale. Federica Cudini, Country Marketing Communication Manager di Bosch eBike Systems Italy, ha raccontato il presente e il futuro della mobilità in eBike, tra elettrificazione e digitalizzazione, per un’esperienza di guida sempre più sicura grazie anche alla connettività.

