Bosch presenta il compressore a batteria UniversalPump 18V

MILANO (ITALPRESS) – Con UniversalPump 18V, il nuovo compressore a batteria Bosch, se si viaggia in auto, in bici, in moto o in camper sara possibile gonfiare facilmente le gomme alla pressione desiderata, in poco tempo. Difatti, basta un calo di appena il 20% dei valori di gonfiaggio ideali delle gomme dell’auto per aumentare notevolmente l’usura e il consumo di carburante, ridurre la vita utile degli pneumatici e aumentare il rischio di incidenti. UniversalPump 18V offre una soluzione a tutto questo. Inoltre, è perfetta per gonfiare rapidamente e facilmente palloni da gioco e altri piccoli gonfiabili, come i salvagenti. E’ il primo compressore a batteria del sistema 18V “Power for All”, che al momento comprende tutti gli utensili più rappresentativi di ciascun segmento di prodotto: più di 40 prodotti per il il fai da te, il giardinaggio e la casa. Non solo, esso si estende oltre la gamma Bosch con prodotti di altri marchi che hanno scelto di far parte della piattaforma 18V cross-brand Power for All Alliance. Tutti gli utensili appartenenti a questo sistema a batteria, dal martello al tagliaerba e all’aspirapolvere, funzionano tutti con la stessa batteria al litio da 18V e un solo caricabatteria, permettendo al consumatore di risparmiare spazio e denaro e di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente.

Per coloro che preferiscono avere un’alternativa più piccola e compatta da portare sempre con sè, Bosch offre EasyPump, un piccolo compressorino a batteria che, grazie alle sue dimensioni ridotte, può essere facilmente riposto nelle sacche per lo sport, nelle borse per bici o nel portaoggetti dell’auto. UniversalPump 18V offre prestazioni di gonfiaggio di 30 litri al minuto, che consentono di portare a pressione uno pneumatico medio per auto da 2,0 a 2,5 bar in soli 30 secondi. Con una sola carica della batteria da 2,5 Ah si possono portare a pressione 24 pneumatici da 2,0 a 2,5 bar o 30 gomme di bici da trekking da 0 a 4,5 bar. La pressione massima di UniversalPump 18V è di 10,3 bar, 150 PSI e 1050 kPa, ed è per questo adatta anche per gli pneumatici delle bici da corsa, che richiedono pressioni a partire da 8 bar. Grazie all’indicatore di stato di carica della batteria a tre tacche sull’utensile, l’utilizzatore può sempre vedere qual è lo stato di carica durante l’utilizzo.

UniversalPump 18V è molto utile e semplice da usare. Il tubo di gonfiaggio da 67 cm assicura, per ogni applicazione, libertà di movimento, flessibilità e praticità. L’utensile si aziona con un semplice tasto ed il manometro illuminato consente di leggere facilmente i valori in tutte le condizioni di luce. Inoltre, la luce a LED sulla pompa assicura una chiara visione delle valvole anche al buio, facilitando l’innesto dell’utensile. Tutti gli adattatori necessari, come l’ago per i palloni, gli adattatori per le valvole in uso sulle bici da corsa e il riduttore per i gonfiabili da spiaggia, sono in dotazione e ordinatamente sistemati nel vano accessori integrato sulla parte anteriore del prodotto. Il tubo, rivestito da un materiale a prova di piega, è comodamente avvolgibile intorno al corpo dello stesso utensile. UniversalPump 18V può essere facilmente riposto in piccoli spazi a casa, in auto o in camper, per averlo sempre a portata di mano.

UniversalPump 18V è disponibile da subito.

foto: ufficio stampa Bosch Italia

(ITALPRESS).