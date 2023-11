Bosch presenta piattaforma per la propulsione elettrica settore nautico

MILANO (ITALPRESS) – Le normative ambientali e gli standard sulle emissioni sempre più severi in tutto il mondo, spingono il passaggio all’elettrificazione anche nel settore nautico. Questa tendenza, già visibile nei cantieri navali e in molti costruttori di imbarcazioni, trova conferma anche nella crescente domanda di soluzioni ecosostenibili da parte dei clienti. Bosch Engineering intende svolgere un ruolo chiave in questo cambiamento, offrendo le sue soluzioni per yacht e barche da diporto, con componenti e soluzioni resi disponibili alle case costruttrici del settore. A Metstrade, Bosch Engineering presenterà per la prima volta la sua piattaforma. “Con le nostre soluzioni di elettrificazione, supportiamo una navigazione sostenibile e a basse emissioni. Vogliamo offrire ai produttori di imbarcazioni la soluzione ottimale per le loro esigenze, sia che richiedano una soluzione individuale sia una piattaforma. Oltre all’impiego come primo equipaggiamento, le nostre soluzioni possono essere usate anche per adeguare le flotte esistenti”, ha spiegato Philip Kurek, responsabile delle soluzioni Off-Highway e per la nautica di Bosch Engineering.

Con la piattaforma per sistemi di propulsione elettrici (EDSP), Bosch Engineering offre alle case costruttrici del settore nautico una soluzione completa di elettrificazione per le imbarcazioni. Comprende componenti Bosch, come il motore elettrico, l’inverter e la trasmissione, oltre a requisiti e specifiche per altri elementi chiave come la batteria ad alta tensione, il caricabatteria e i cablaggi. Gli utilizzatori riceveranno anche una descrizione con tutte le informazioni per integrare la tecnologia nella propria imbarcazione. Sono inclusi il manuale del sistema, le specifiche dei componenti, il software della centralina elettronica e un pacchetto startup. L’EDSP riduce significativamente anche i tempi di sviluppo per l’utilizzo in serie. L’EDSP offre ai costruttori del settore una soluzione completa e predefinita, conveniente e facile e da installare su yacht e imbarcazioni da diporto.

I costruttori possono anche ricevere componenti singoli da integrare nei sistemi anche in modo autonomo, che comprendono un motore elettrico Bosch con riduttore opzionale, un inverter con DC/DC converter integrato e una centralina di controllo. I motori sono disponibili nei due livelli di potenza da 90 e 140 kW. Il design del motore sincrono a magneti permanenti da 400V si caratterizza per un’elevata densità di potenza e l’eccellente efficienza. L’inverter include un potente DC/DC converter per il sistema di alimentazione di bordo da 12V. La trasmissione si distingue per efficienza, silenziosità e poche esigenze di manutenzione. Grazie alle dimensioni compatte, è possibile integrare i componenti anche in vani motore ristretti, o come soluzione retrofit nelle applicazioni esistenti. Il peso complessivo ridotto dei componenti consente di aumentare l’autonomia massima dell’imbarcazione. Il comportamento dinamico del propulsore elettrico offre un nuovo livello di godibilità alla guida di yacht e imbarcazioni da diporto. I visitatori e gli interessati potranno scoprire di più sulle soluzioni di elettrificazione di Bosch Engineering al Metstrade, stand 07.218.

foto: uffico stampa Bosch Italia

(ITALPRESS).