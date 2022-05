Bosch protagonista al Motor Valley Fest 2022

MILANO (ITALPRESS) – Bosch sarà ancora una volta protagonista al Motor Valley Fest, in programma a Modena da giovedì 26 a domenica 29 maggio. Per Bosch, il Motor Valley Fest, giunto alla sua quarta edizione, sarà l’occasione non solo per incontrare giovani talenti, ma anche per approfondire le tematiche legate al futuro della mobilità, fornendo il proprio punto di vista insieme agli altri grandi protagonisti del settore. Giovedì 26 luglio, nel corso della conferenza inaugurale che si terrà a partire dalle ore 9:30 presso il Teatro Pavarotti, saranno analizzati i nuovi trend della mobilità. Johannes-Joerg Rueger, Presidente di Bosch Engineering, racconterà l’evoluzione della mobilità e, in particolare, delle auto sportive, tra digitalizzazione, software e nuove forme di alimentazione alternativa. La conferenza inaugurale potrà essere seguita anche in diretta streaming sul sito web del Motor Valley Fest o sul canale YouTube Motor Valley Official.

Nella stessa giornata, a partire dalle ore 16:00 presso la sede di Motor Valley Accelerator, Giulio Lancellotti, Manager Globally Responsible Software and Services Bosch, prenderà parte al panel intitolato “Elettrico: le sfide di un lungo viaggio verso l’obiettivo emissioni CO2 zero”, raccontando servizi e soluzioni Bosch per una mobilità sempre più efficiente e sostenibile.

Giovedì 26 e venerdì 27 maggio, Bosch sarà protagonista anche del panel “Innovation & Talents”, incontrando giovani studenti presso il proprio stand e valutando idee e progetti di start-up innovative. In particolare, nel corso del Talent Talk in programma giovedì dalle 15:30 alle 16:30 presso il Laboratorio Aperto Ex-AEM di Modena, Angelo Formenti – HR Manager Bosch Mobility Solutions, Gianfranco Fenocchio – Direttore commerciale Bosch Engineering Italia, e Giulio Lancellotti incontreranno gli studenti universitari, raccontando le opportunità offerte dal mondo del lavoro e le sfide che dovranno affrontare per diventare professionisti. Il talk può essere seguito anche in diretta streaming, sul canale YouTube Motor Valley Official.

Infine, domenica 29 maggio a partire dalle ore 9:00, Bosch parteciperà alla manifestazione “Abilità in azione” presso lo Sport Village di Modena, ulteriore appuntamento che arricchisce il palinsesto del Motor Valley Fest. La manifestazione, promossa dal Comitato Paralimpico di Modena e dall’associazione “Insieme si può”, ha l’obiettivo di unire sportivi con disabilità e normodotati. In questo contesto, Bosch sarà presente da un lato supportando il team MMR Driverless dell’Università di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE), dall’altro con il progetto Allenarsi per il Futuro.

La guida autonoma rappresenta un elemento chiave non solo per la mobilità del futuro, ma anche per agevolare gli spostamenti delle persone con disabilità, contribuendo a fornire loro maggiori flessibilità e indipendenza.

Per l’occasione, il team di studenti MMR Driverless supportato da Bosch, impegnato nello sviluppo e realizzazione di un prototipo a guida autonoma per la Formula SAE, esibirà la vettura simbolicamente ai fini dimostrativi.

Per vedere le fasi di sviluppo della monoposto realizzata dagli studenti, guarda la web-serie Bosch DRIVERLESS cliccando QUI.

Bosch supporterà l’iniziativa “Abilità in Azione” anche attraverso Allenarsi per il Futuro, Il progetto ideato da Bosch Italia, in collaborazione con Randstad Italia, per favorire il passaggio dei giovani dalla scuola al mondo del lavoro, promuovendo la formazione e l’orientamento dei ragazzi sulle competenze trasversali, avvalendosi della testimonianza di campioni sportivi.

Da quest’anno, l’iniziativa ha voluto approfondire il tema della Diversità e dell’Inclusione, continuando a mantenere come cardine l’orientamento e la formazione dei giovani secondo il metodo dello sport. Proprio per questo, Allenarsi per il Futuro racconta “L’anima della diversità”, un momento dedicato a storie inedite di vita e valori di sei campioni paralimpici italiani, narrate dal giornalista e telecronista sportivo Federico Buffa e commentate dagli oltre 40 atleti già Testimonial del progetto. In occasione dell’evento “Abilità in azione”, il team di Allenarsi per il Futuro ospiterà Daniele Cassioli, campione paralimpico di sci nautico e detentore di 25 titoli mondiali, che condividerà la propria storia personale, perchè la diversità è ricchezza e l’inclusione è l’opportunità di condividerla.

– foto ufficio stampa Robert Bosch Italia –

(ITALPRESS).