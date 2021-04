“Il video di Beppe Grillo è scandaloso. Caro Beppe Grillo, ti devi semplicemente vergognare”. Lo dice la capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi in un video su facebook. “Non sta a me dire se ha torto o ha ragione: per quello ci sono i magistrati. Ma che lui utilizzi il suo potere politico e mediatico per assolvere il figlio è vergognoso”, dice Boschi.