Boschi in fiamme, paura a Sessa Aurunca: una famiglia evacuata

Una famiglia evacuata e tanta paura a Sessa Aurunca, nel Casertano, dove nella serata di ieri è divampato un rogo in un’area boschiva della località San Sebastiano, con le fiamme che hanno lambito diverse case, e il fumo che ha provocato molti disagi ai residenti soprattutto della frazione Piedimonte di Sessa. Sul posto stanno operando da ieri sera i vigili del fuoco di Caserta con il supporto di squadre del Comando di Napoli; inizilamente sono state evacuate diverse famiglie, poi alcune sono rientrate, tranne un nucleo. In mattinata sono poi intervenuti anche due Canadair e due elicotteri dell’antincendio boschivo, che stanno effettuando lanci gestiti da terra dal personale Dos (Direttore operazioni soccorso) dei Vigili del Fuoco. Il rogo è stato circoscritto ma le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. I carabinieri hanno avviato le indagini per accertare l’origine del rogo, che sembrerebbe dolosa come nella maggiorparte dei casi.