Bosco di Capodimonte, appello al ministro Sangiuliano: Servono misure urgenti per la sua tutela

In una lettera aperta indirizzata al ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano, Sara Cucciolito, Presidente dell’Associazione Amici del Real Bosco di Capodimonte, e Carmine Maturo, Presidente dell’Associazione Gentle Green Events, esprimono le “preoccupazioni dei cittadini e degli ecologisti riguardo lo stato del Real Bosco di Capodimonte”. “La candidatura del nuovo direttore del Museo di Capodimonte a Sindaco di Firenze – dichiarano – ha catalizzato l’attenzione pubblica, spostandola dai reali problemi del Real Bosco, il quale necessita di cure e attenzioni immediate per essere reso fruibile e accessibile ai napoletani e ai turisti”. Le due Associazioni si propongono di collaborare con il Ministro per raggiungere gli obiettivi di massima fruibilità del parco storico monumentale, evidenziando criticità emerse nel passato e proponendo soluzioni concrete. Tra i punti chiave evidenziati nella lettera, si sottolinea la “necessità di una riapertura completa e sicura del Real Bosco, la revisione del piano della mobilità, la creazione di spazi dedicati ai bambini, il rispetto dei tempi di ristrutturazione, e il miglioramento delle modalità informative per garantire un accesso equo alle informazioni”. Inoltre, si propone di coinvolgere il Comune di Napoli per “sollecitare la realizzazione del parcheggio presso l’ex deposito Anm del Garittone, il ripristino della navetta da Porta Piccola al centro di Napoli ed il potenziamento del bus 3M e dei bus che collegano Porta Grande con il Centro, e il coinvolgimento delle Associazioni del territorio per arricchire l’offerta didattico-museale ed il rapporto con i residenti”. Infine, nella lettera si richiede il “rispetto dei principi della Convenzione di Faro e la valorizzazione dei valori identificativi del sito, nonché l’attivazione di un rapporto di collaborazione con le Associazioni e altri enti no profit del territorio”. Le due Associazioni auspicano un “incontro per discutere le citate questioni e confidano nella disponibilità e nell’impegno del Ministro Sangiuliano nel prendere le misure necessarie per la tutela e la valorizzazione del Real Bosco di Capodimonte”.