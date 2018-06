Boscoreale, 600 runner alla Maratonina “Il benessere della vita”

Salvatore Rocco, Antonino Longo e Antonio Tamarino per gli uomini, Annamaria Vanacore, Maria Laura Russo e Anna Maria Battipaglia per le donne sono i primi tre classificati della quinta edizione della maratonina “Il benessere della vita” Città di Boscoreale, che si è svolta stamattina, con partenza e arrivo a piazza Vargas. La gara podistica, si e’ articolata in due giri nel centro storico boschese per la distanza di dieci km, con il patrocinio del Comune, è stata organizzata dall’associazione Asd Boscoreale Running, affiliata all’ Opes aderente al Coni, ha visto la partecipazione di circa seicento atleti provenienti prevalentemente dal circuito regionale dei runner. Alla cerimonia di premiazione, ospite dell’Asd Boscoreale Running, ha partecipato anche la quindicenne atleta boschese, Assunta Gaia Errico, che ha di recente vinto il campionato nazionale seniores di ginnastica artistica, alla quale il presidente dell’Asd Boscoreale Running, Salvatore Guarino,ha consegnato una targa ricordo. L’appuntamento è stata anche l’occasione per promuovere le eccellenze locali. Agli atleti, infatti, è stata offerta una degustazione di diversi prodotti tipici del territorio, in particolare pasta, mozzarella e vino. “Stamattina la nostra comunità ha vissuto un momento di festa – dice il sindaco Antonio Diplomatico, alla sua prima uscita ufficiale -. E’ stato bello vedere centinaia di runner correre per il nostro centro storico, accolti e incoraggiati da cittadini festanti. Queste manifestazioni, con la partecipazione di centinaia di atleti provenienti da diverse citta’ della nostra regione contribuiscono a promuovere l’immagine di Boscoreale, e i suoi tesori. Il mio intento è quello di sostenere queste iniziative”.