Boscoreale, Pasquale Di Lauro candidato sindaco per Pd, 5 Stelle e civiche

L’avvocato Pasquale Di Lauro è il candidato sindaco di Boscoreale indicato da Pd, Movimento 5 Stelle e da una serie di esponenti politici e rappresentanti della società civile. L’indicazione al termine di un incontro che ha suggellato la discesa in campo di Di Lauro. Al momento l’altro candidato sindaco in lizza è Francesco Faraone, attuale vice sindaco. “Vincere per un governo stabile e innovativo della città! Nell’odierna fase pre-elettorale, un lungo e fruttuoso percorso ci ha portato, attraverso un confronto ricco di contenuti e obiettivi comuni, all’indicazione dell’avv. Pasquale Di Lauro come candidato Sindaco, per un’azione di governo forte,coesa e trasparente. Possiamo dire di essere pronti a presentare ai cittadini Boschesi un progetto funzionale allo sviluppo sociale, civile, economico e culturale della nostra comunità che, riteniamo, possa garantire degli standard più elevati di “qualità della vita”, uscendo dallo stereotipo di città dormitorio”, è scritto nel documento a sostegno della candidatura di Di Lauro. “E’ innegabile il senso di comunità venuto meno in questi anni, un rapporto fra Istituzioni e cittadinanza sempre più deteriorato, la necessità di una diversa concezione della politica, intesa come servizio, anche attraverso la partecipazione attiva dei giovani e delle donne in particolare. Insieme vogliamo costruire un percorso nuovo, che permetta di condividere esperienze e conoscenze, di avvicinare la politica ai cittadini e viceversa. Siamo consapevoli delle sfide e delle difficoltà connesse al ruolo di amministratori di un Ente comunale e della responsabilità richiesta nel gestire le risorse della collettività. Riteniamo tuttavia di essere pienamente in grado di assolvere tali compiti e ci impegniamo ad improntare il nostro operato ai principi di trasparenza, legalità e di lealtà nei confronti della nostra comunità e di ogni singolo cittadino e cittadina”, si evidenzia ancora nella nota. “Per amministrare, attraverso la consapevolezza di essere una squadra al servizio di Boscoreale, le nostre priorità progettuali che presenteremo nelle prossime settimane – conclude il documento – non potranno prescindere dalle seguenti priorità – completamento opere pubbliche e rilancio infrastrutture – scuola e servizi sociali – periferie rurali e piani NAPOLI – sviluppo economico, turismo ed occupazione – tutela commercio di prossimità e micro impresa”. A firmare il documento Movimento 5 Stelle, Pd e, tra esponenti politici e rappresentanti società civile, Ida Trito, Ernesto Fiore, Luca Giordano, Adriana De Falco, Antonio Di Somma, Emilio Branca, Luigi Buffone, Nicola Marano, Angelo Costabile, Vito Feliciello, Eduardo De Falco, Lello De Falco, Francesco D’Aquino, Gennaro Langella, Pasquale Cirillo, Michele Vaiano e Carmine Sodano.