Boscotrecase, alberi piantumati in isola ecologica: messaggio per l’Amazzonia

Alberi piantumati nell’isola ecologica per dare una risposta alla tragedia ambientale che ha colpito l’Amazzonia. E’ il senso di “Ovunque c’e’ un albero c’e’ futuro”, iniziativa svoltasi a Boscotrecase (Napoli) e promossa dall’associazione eco culturale solidale “La Fenice vulcanica” in collaborazione con l’amministrazione comunale della citta’ vesuviana. Rappresentanti dell’associazione e dell’ente, insieme a componenti di altre realta’ associative e semplici cittadini, si sono dati appuntamento all’isola ecologica per piantumare alcuni alberi, rispondendo cosi’ all’invito “fatto da Alejandro Jodorowsky – sottolinea la presidente dell’associazione La Fenice vulcanica, Angela Losciale – per equilibrare la tragedia amazzonica in tutto il mondo, al fine che ogni essere umano piantasse o seminasse un albero”. Sono stati piantumati alcuni alberi nelle aiuole dell’isola ecologica “con la speranza – prosegue Losciale – che anche altri luoghi sul territorio di Boscotrecase possano essere investiti da iniziative simili”. Presenti per il Comune gli assessori Francesco Monteleone e Annarita Campanile: “L’amministrazione – hanno detto i componenti della giunta guidata dal sindaco Pietro Carotenuto – oltre ad essere sempre vicina e partecipe alle iniziative delle associazioni, e’ particolarmente sensibile alle questioni ambientali. In particolare, e’ stata scelta per questa iniziativa l’isola ecologica perche’ si e’ voluto dare maggiore significato alla piantumazione, dimostrando che ovunque la natura puo’ donare bellezza e dignita’”.