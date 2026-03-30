Bosnia-Italia, Donnarumma: “Daremo tutto per il Mondiale”

Roma, 30 mar. (askanews) – “Sappiamo quello che ci giochiamo e che rappresentiamo tutti gli italiani: abbiamo il dovere di mettere tutto in campo e dare il massimo”. Così Gianluigi Donnarumma alla vigilia della sfida decisiva contro la Bosnia per l’accesso al Mondiale.

Il portiere azzurro ha sottolineato l’importanza dell’approccio mentale: “Sarà una partita difficile, da affrontare con serenità ma anche con durezza. Hanno grandi campioni e individualità, ma siamo pronti: ho visto gli occhi giusti nel gruppo e sappiamo che i tifosi saranno con noi a spingerci”.

Donnarumma ha poi evidenziato la gestione delle energie in una gara ad alta tensione: “Siamo esseri umani e queste partite le sentiamo anche noi. Bisogna saper gestire le emozioni e conservare le energie per domani. Dare il 100% è fondamentale, perché quando lo fai poi hai l’anima pulita. L’importante è restare concentrati su ciò che dobbiamo fare senza sprecare energie in altro”.

Ripensando al recente passato, il numero uno azzurro ha aggiunto: “Sono orgoglioso del mio percorso in Nazionale, fatto di gioie e dolori. Abbiamo mancato due Mondiali e solo noi sappiamo cosa abbiamo passato. Dobbiamo ripartire da lì per riportare l’Italia dove merita e dare una grande gioia a tutti”.

Infine, sul clima della vigilia: “C’è la tensione giusta, siamo carichi e dobbiamo pensare solo a noi e a quello che sappiamo fare. L’esperienza dell’Irlanda del Nord ci è servita: siamo un gruppo giovane, è normale un po’ di nervosismo. Domani dovremo partire meglio e non ripetere gli errori del primo tempo”.