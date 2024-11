Bosnia, si insedia il nuovo capo della diplomazia italiana

Il 5 novembre 2024, l’Ambasciatrice d’Italia in Bosnia ed Erzegovina, Sarah Eti Castellani, ha presentato le Lettere Credenziali al Presidente di turno della Bosnia- Erzegovina, Denis Bećirović.

Nel corso della cerimonia, sono stati ribaditi gli intensi rapporti storici, economici, sociali e culturali che uniscono l’Italia e la Bosnia-Erzegovina, legami che si riflettono in una cooperazione bilaterale ampia e fruttuosa.

In particolare, sono state valorizzate le intensissime relazioni nei settori economico-commerciale e culturale, di cui è stato auspicato un ulteriore rafforzamento, oltre agli sforzi nella promozione degli scambi tra città italiane e bosniaco-erzegovesi.

“L’Italia” – ha dichiarato la nuova Ambasciatrice – “ha da tempo investito in iniziative mirate a promuovere in ogni settore il dialogo tra i nostri due popoli.

Nel corso del mio mandato, mi impegnerò ad ampliare ulteriormente questa cooperazione”.

L’Ambasciatrice ha inoltre ribadito il forte sostegno dell’Italia all’integrazione euro-atlantica della Bosnia -Erzegovina, sottolineando come il futuro del Paese risieda nel suo percorso europeo, che offre opportunità di crescita, stabilità e prosperità in un contesto globale sempre più interconnesso.