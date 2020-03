Boston Real Estate vince causa sui derivati grazie allo studio Carnelutti Napoli

Lo studio Carnelutti Napoli ha affiancato con successo la Boston Real Estate ottenendo la nullità assoluta del contratto e la restituzione di quanto percepito da MPS dal 2003 ad oggi. In relazione ad un contratto derivato stipulato dalla Boston Real Estate (BRE) con Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) per attenuare i rischi di tasso (Interest Rate Swap) di un leasing di circa 8 milioni di euro, la Corte di Appello di Napoli, in riforma di una sentenza del tribunale, ha dichiarato la nullità assoluta del contratto e ha condannato la MPS a restituire integralmente quanto percepito dal 2003 ad oggi, pari a circa 2 milioni di euro. La pronuncia si segnala sia perché è stata accolta, innovativamente, la richiesta di dichiarazione di ufficio della nullità da parte della Corte, sia perché, nel merito, è stato affermato che il mark to market, quale strumento per valutare l’alea dell’operazione, costituisce elemento essenziale del contratto in mancanza del quale il contratto va dichiarato nullo. BRE è stata assistita dagli avvocati Maurizio d’Albora, Roberto Tallarico e Benedetta Bruno dello studio Carnelutti di Napoli. MPS è stata affiancata dall’avvocato Francesco Fiore, dello Studio Fiore e Associati.