Bottas trionfa davanti a Vettel e Hamilton

Suzuka, 13 ott. (Adnkronos) – La Mercedes di Valterri Bottas trionfa nel Gp del Giappone. Il pilota finlandese – protagonista di una – ha sfruttato al meglio le incertezze della Ferrari, tornando alla vittoria. Secondo posto per la Rossa di Sebastian Vettel che riesce ad impedire l’ennesima doppietta Mercedes, piazzandosi davanti a Lewis Hamilton che chiude in terza posizione. Il pilota britannico è comunque riuscito a fare il giro veloce e stabilire il record della pista che resisteva dal 2005. Hamilton avrà in Messico il match point per vincere il Mondiale piloti, mentre la Mercedes diventa già campione del Mondo costruttori per la sesta volta.

Ottimo quarto posto per la Red Bull di Alexander Albon, che chiude davanti allo spagnolo della McLaren di Carlos Sainz. Sesta la Ferrari di Charles Leclerc che però è sotto indagine per il contatto in avvio con Max Verstappen. Chiudono la top ten Ricciardo, Gasly, Hulkenberg e Stroll, con Perez che finisce fuori pista nel finale.