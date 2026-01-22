Bottegafuoriserie debutta a Ultimate Supercar Garage con Alfa Romeo e Maserati

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Quest’anno, in occasione della 50a edizione di Rètromobile, Parigi è pronta ad accogliere Ultimate Supercar Garage, il nuovo evento interamente dedicato alle supercar moderne, ospitato presso la hall 4 del Paris Expo Porte de Versailles e in programma dal 29 gennaio al 1° febbraio 2026.

Al prestigioso appuntamento non può mancare BOTTEGAFUORISERIE, il progetto creativo che unisce l’eccellenza di Alfa Romeo e Maserati e che condivide con il nuovo evento parigino gli stessi valori fondati sulle super sportive e sugli esemplari unici da sogno, tra personalizzazione, ricerca estetica e performance spinte ai massimi livelli. Dopo l’annuncio della nascita di BOTTEGAFUORISERIE lo scorso novembre, è questo il primo vero e proprio palcoscenico dell’inedito programma che coniuga i due brand italiani fondendo tradizione e innovazione in un unicum in cui maestria artigianale, tecnologia e attenzione meticolosa ai dettagli trovano la loro massima realizzazione. Cuore dell’esposizione, quattro capolavori Made in Italy che incarnano esclusività e personalizzazione, dando vita ad autentiche opere d’arte in movimento, in linea con l’universo di BOTTEGAFUORISERIE.

On display fanno bella mostra di sè: Alfa Romeo Nuova 33 Stradale, che segna il ritorno di un’icona ispirata al leggendario modello degli anni 60 e alla Tipo 33 da competizione, e Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, il primo prodotto della partnership tra Alfa Romeo e Luna Rossa, che si prepararono ad affrontare insieme la sfida della 38ª Americàs Cup. Al loro fianco, la Maserati MCXtrema, uno dei 62 esemplari della “belva” da pista, e la Maserati GT2 Stradale, la supersportiva omologata per l’uso su strada pensata per chi desidera prestazioni senza compromessi. Al centro dello stand, ad unire fisicamente le quattro vetture, il cuore pulsante di BOTTEGAFUORISERIE con la creazione di un salotto esclusivo dove approfondire le quattro anime del nuovo orizzonte strategico: il mondo delle few-off di Bottega, l’universo della personalizzazione di Fuoriserie, la “Storia” come visione fondata su un Heritage straordinario e “Corse”, know-how racing votato l’innovazione. Tutto è pronto, dunque, per vivere un’esperienza che va oltre l’esposizione statica e diventa un racconto di emozioni, performance e cultura automobilistica, capace di coinvolgere i sensi e l’immaginazione. A Parigi, infatti, BOTTEGAFUORISERIE guarda al futuro preservando le proprie radici e ridefinisce il concetto di personalizzazione come gesto creativo assoluto. Perchè quando eccellenza e visione si incontrano, nascono icone destinate a lasciare il segno.

