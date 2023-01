Botti di Capodanno: 10 anni, si ferisce con un petardo. Medici costretti ad amputargli la mano destra

Un bambino di 10 anni ha subito l’amputazione della mano destra a causa dell’esplosione di un petardo. E’ accaduto a Taranto. Il piccolo e’ stato portato in ospedale dai familiari poco dopo la mezzanotte. Non ancora chiara la dinamica dell’episodio di cui e’ rimasto vittima. I medici non hanno pero’ potuto salvare l’arto. E nelle ore precedenti la mezzanotte i Carabinieri a Taranto hanno arrestato, ai domiciliari, un 42enne nel quartiere Paolo VI poiche’ durante una perquisizione del suo appartamento sono stati rinvenuti 66 chili di materiale pirotecnico illegale, di vario genere, di fattura artigianale. Il materiale esplodente e’ stato sequestrato e distrutto dagli artificieri.