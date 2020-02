Bottiglie di plastica in cambio di titoli di viaggio, a Roma in 5 fermate metro si ricicla Pet

Roma, 19 feb(Adnkronos) – In sette mesi, grazie ai compattatori installati nelle stazioni della metro sono state riciclate due milioni e ottocentomila bottiglie in Pet. “La grande risposta dei cittadini a questa campagna lanciata solo sette mesi fa dimostra come basti poco per sensibilizzare le persone sul tema dell’ambiente e avviare un percorso virtuoso di economia circolare – dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi, inaugurando oggi la compattatrice installata presso la stazione Malatesta (che ha un nome, si chiama Gaia) – Roma sta facendo scuola in Italia grazie a un’iniziativa che combina innovazione e semplicità: presto infatti altre città si doteranno di sistemi simili per il riciclo delle bottigliette, proprio sulla scia del successo ottenuto nella Capitale”.

Soddisfatto anche il presidente Atac, Paolo Simioni: “Siamo più che orgogliosi del grande successo di questo progetto di Atac e Roma Capitale. Tutto il mondo ne ha parlato. Bottiglie di plastica in cambio di titoli di viaggio: primo concreto esempio di cash back, reso possibile grazie anche ai partner Mycicero e TabNet. Questo il contributo di Atac: un piccolo, ma significativo, passo verso un green new deal. Avanti così”.

La risposta dei cittadini all’iniziativa ha convinto Atac ad anticipare la fase di sviluppo tecnologico e operativo, installando nuovi compattatori più capienti in altre stazioni della metropolitana. Al tempo stesso sono state decise nuove regole per limitare i conferimenti, in modo da evitare lunghe attese dei cittadini. Per velocizzare le operazioni verranno installate, grazie a Coripet, nuove macchine più capienti (da 400 pezzi a 1800 pezzi per macchina) e più performanti in tutte le otto stazioni. Entro il prossimo 10 marzo verranno sostituite anche le vecchie compattatrici.

Al tempo stesso è stata fissata un limite giornaliero di conferimenti a 30 bottiglie per utente, che è quanto di solito conferisce il 90% degli utilizzatori. Le bottiglie conferite in eccesso non genereranno il bonus. Grazie al partner Coripet (Consorzio per il riciclo del Pet) tutte le bottiglie raccolte torneranno ad essere nuove bottiglie. Oggi le bottiglie riciclate all’interno delle stazioni sono già nel processo di rigenerazione e in parte già divenute nuove bottiglie.

Ma in cosa consiste il bonus? Grazie a MyCicero e TabNet Tabaccaio in Rete, sono stati ad oggi erogati 2.800.000 bonus. Infatti per ogni bottiglia in Pet di qualunque formato inserita nella macchina i passeggeri che fruiscono del servizio B+ ricevono un bonus di cinque centesimi che viene versato nel borsellino virtuale delle app. Da oggi entra nel circuito anche TicketAppy.

I viaggiatori potranno accumulare punti senza limiti e scontarli direttamente per l’acquisto, a partire dai 5 minuti successivi al conferimento, di uno o più titoli di viaggio in vendita sulle app di B+ (Bit 100 minuti, 24/48/72h e abbonamento mensile). Durante la presentazione di oggi a Malatesta sono stati premiati quattro utenti, selezionati al raggiungimento del primo e del secondo milione di bottiglie riciclate.