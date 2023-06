Boutique Margherita 66, a Giugliano sfilano i colori dell’estate

L’estate e il clima vacanziero hanno fatto capolino in via Salvatore Allende 15 a Giugliano in Campania dove la Boutique Margherita 66 ha fatto da set per la sfilata di presentazione di capi e outfit glamour e ideali da mettere in valigia per le vacanze. Destinazione: Capri, Mykonos, Formentera e Ibiza. Margherita D’Ausilio, raggiante “padrona di casa” ha accolto così i suoi ospiti, amici e clienti, coinvolgendoli in un party colorato e allegro dove ammirare le novità di moda e rilassarsi fra brindisi e bollicine. Il dj set live ha fatto da accompagnamento al defilé proponendo tormentoni estivi ispirati alle isole che hanno dato il ritmo ai cambi glamour & chic delle modelle impegnate su una passerella d’eccezione, in & outdoor. Il tutto sotto l’obiettivo del fotografo.

1 di 22