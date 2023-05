Boutique Margherita 66, si presenta a Giugliano la collezione che si ispira a Ibiza, Mykonos e Capri

Si presenta domani, mercoledì 31 maggio, a Giugliano in Campania (in via Salvatore Allende 15) la collezione estiva di Boutique Margherita 66. Margherita D’Ausilio, la giovane imprenditrice che ha dato vita al brand, invita amiche e clienti a partecipare (dalle ore 18 alle 20,30) a un evento che, tra brindisi e aperitivi selezionati, si propone di coniugare shopping e entertainment in un clima di distensione e allegria. Sulle note dei tormentoni estivi proposti dal dj set live, fuori e all’interno del negozio sfileranno le modelle proponendo outfit “vacanzieri”, ispirati alle mete più gettonate, da Formentera e Ibiza, a Mykonos e Capri.

Boutique Margherita 66 dispone di 36 brand pensati per un target medio alto, con buona disponibilità di acquisto; si rivolge a “chi non vuole omologarsi ma mantenere intatti eleganza, raffinatezza e stile”: che restano in fondo le prerogative di una femminilità sottratta al suo tempo; stimola le sue clienti “ad avere cura nel vestire e a sentirsi diverse dalle altre eppure, soprattutto, se stesse…cominciando dal look”.