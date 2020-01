Box e posti auto in Campania: ecco quanto costano città per città

Il mercato dei box e dei posti auto, nella prima parte del 2019, segnala nelle grandi città una sostanziale stabilità (+0,1% per i box e -0,4% per i posti auto). Nello stesso periodo anche le compravendite dei box sono cresciute, (+7,6%) a conferma dello stato di buona salute di questo comparto immobiliare. Bologna, Milano e Firenze sono le realtà in cui i prezzi hanno registrato la migliore performance. Le quotazioni più elevate, come sempre, si segnalano nelle zone centrali dove l’offerta è sempre molto bassa.

Variazione % dei prezzi: così in Italia (II sem. 2018/I sem. 2019)

Città Box Posto auto Bari -0,8% 0,0% Bologna +2,7% +3,1% Firenze +1,7% -0,3% Genova -1,4% -4,8% Milano 1,4% 2,0% Napoli -0,2% -3,0% Palermo -1,1% -0,8% Roma -1,7% -0,8% Torino +0,2% -0,6% Verona +0,2% +1,0%

L’analisi delle informazioni raccolte dalle agenzie di Tecnocasa dice che, nella prima parte del 2019, il 71,3% delle operazioni relative ai box ha avuto come finalità l’acquisto, il 28,7% la locazione. Rispetto ad un anno fa è in aumento la percentuale di compravendite di box a conferma della generale ripresa del mercato immobiliare residenziale. Tra coloro che hanno acquistato il box, il 51,6% lo ha fatto per investimento mentre il 48,4% per utilizzo proprio. Il box, infatti, è una forma di investimento più facile da gestire rispetto all’abitazione.

i prezzi in Campania

Dati relativi al primo semestre 2019 Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa NAPOLI CITTÀ Box Posto auto Centro CORSO UMBERTO LUCCI 25.000 20.000 MONTEOLIVETO – QUARTIERE OREFICI 50.000 20.000 MONTEOLIVETO – SAN FELICE 80.000 25.000 PORTA NOLANA 25.000 20.000 QUARTIERI SPAGNOLI 45.000 20.000 Posillipo-Chiaia-San Ferdinando BAGNOLI 15.000 5.000 BORGO DEL CASALE 40.000 20.000 CHIAIA – SAN FERDINANDO 70.000 30.000 MARECHIARO – LA GAIOLA 70.000 50.000 PALLONETTO A SANTA LUCIA 30.000 15.000 POSILLIPO 70.000 25.000 VIA PETRARCA 80.000 60.000 VIA POSILLIPO 100.000 70.000 Flegrea-Fuorigrotta CAVALLEGGERI D’AOSTA 25.000 10.000 FUORIGROTTA – AUGUSTO 20.000 7.000 FUORIGROTTA – LEOPARDI 20.000 7.000 FUORIGROTTA – STADIO 15.000 4.000 SOCCAVO – GARZILLI 25.000 10.000 Vomero-Arenella AVVOCATA – ARENELLA 45.000 20.000 CASTELLINO 3.000 Nd CORSO AMEDEO DI SAVOIA 25.000 2.000 MEDAGLIE D’ORO 35.000 15.000 SANITÀ 10.000 Nd STADIO COLLANA 40.000 12.000 VOMERO – ALTO 35.000 25.000 VOMERO – COLLI AMINEI 30.000 18.000 VOMERO – FONTANA 3.000 Nd Collina CAPODIMONTE 15.000 Nd CARLO III 17.000 6.000 CHIAIANO 15.000 Nd CHIAIANO – PISCINOLA 20.000 4.000 CORSO SECONDIGLIANO 12.400 6.000 FORIA 2.000 Nd MATERDEI 25.000 10.000 Centro Direzionale GIANTURCO 9.000 Nd POGGIOREALE 18.000 8.000 PONTICELLI 11.000 5.000 STADERA 9.000 5.000 AVELLINO CITTÀ Zona Box Posto auto CENTRALISSIMA C 20.250 Nd CENTRO STORICO C 18.000 9.000 TAGLIAMENTO S 13.500 6.000 BENEVENTO CITTÀ CAPODIMONTE S 14.000 Nd CENTRO STORICO C 20.000 7.000 MELLUSI – ZONA ALTA C 20.000 Nd POSTE CENTRALI C 18.000 8.000 STAZIONE C 18.000 7.000 TORRE DELLA CATENA C 15.000 Nd V.AVELLINO – FONTANELLE – PACE VECCHIA – BORGONERO S 15.000 Nd CASERTA CITTÀ ACQUAVIVA S 16.000 6.500 CENTRO C 18.000 8.000 CENTRO – SUD C 18.000 7.000 PARCO CERASOLA – CENTURANO S 13.000 3.500 PARCO DEGLI ARANCI S 12.500 3.000 PUCCIANIELLO S 15.000 5.000 SAN LEUCIO – SALA – BRIANO P 13.000 5.000 ZONA NORD C 15.000 6.000 ZONA OSPEDALIERA C 10.000 5.000 SALERNO CITTÀ CARMINE ALTO S 33.000 10.000 CARMINE TRAVERSE- CRISPI – GELSO – MANGANARIO S 30.000 15.000 CENTRO C 70.000 15.000 CORSO – LUNGOMARE TRIESTE C 80.000 15.000 GUERCIO – MOBILIO – IRNO S 50.000 Nd LUNGOMARE C 28.000 12.000 MATIERNO P 12.000 Nd MERCATELLO P 25.000 7.500 OGLIARA P 10.000 Nd PASTENA P 40.000 12.000 PIAZZA SINNO – VIA CARMINE – SANGIOVANNO BOSCO C 45.000 20.000 TORRIONE CENTRO C 28.000 13.000 TRAVERSE CARMINE – VIA MANGANARIO – VIA CRISPI- GELSO C 45.000 20.000 VERNIERI – PIO XI S 40.000 15.000 ZARA – NIZZA – DALMAZIA C 70.000 35.000 Legenda I valori sono espressi in € a corpo C=Centro S=Semicentro P=Periferia Nd= Non disponibile Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

VARIAZIONE PERCENTUALE DEI PREZZI DI BOX E POSTI AUTO – I SEMESTRE 2019 rispetto al IISEMESTRE2018

CAMPANIA Box Posto auto

Napoli -0,2% -3,0%

Avellino -5,0% -9,4%

Benevento -2,4% -6,7%

Caserta -0,9% -1,6%

Salerno 0,0% -0,6%

Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa