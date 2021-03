Boxe: Joshua e Fury pronti per la sfida per l’unificazione dei pesi massimi

Londra, 15 mar. (Adnkronos/dpa) – I pugili britannici Anthony Joshua e Tyson Fury hanno firmato un accordo per due incontri per unificare il titolo mondiale dei pesi massimi, secondo quanto ha svelato il promotore di Joshua Eddie Hearn. L’agente ha detto a Espn che una sede per le sfide per l’unificazione del titolo dei pesi massimi mondiali dovrebbe essere confermata “entro il prossimo mese”. Confermando l’accordo, Hearn ha dichiarato: “La parte difficile è sempre convincere tutti a mettere nero su bianco. “Ma questo è stato un grande sforzo da parte di tutte le parti per superare il limite. C’erano promotori rivali, reti rivali e combattenti rivali. Abbiamo già ricevuto approcci da otto o nove siti. Le offerte sono arrivate da più paesi del Medio Oriente, dall’Asia, dall’Europa orientale e dall’America”.