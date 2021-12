Bper, accordo per il salario degli ex Ubi e Intesa Sp

Primo accordo sindacale per l’armonizzazione del contratto integrativo dei dipendenti ex Ubi ed ex Intesa Sanpaolo assorbiti in Bper a seguito dell’operazione di acquisizione di circa 600 sportelli da Intesa Sanpaolo, conclusa nel 2021. L’intesa, che interessa complessivamente circa 18.000 lavoratrici e lavoratori, è stata firmata la scorsa notte dalla Fabi e dalle altre organizzazioni sindacali con i vertici del gruppo Bper. Contestualmente, è stato raggiunto un accordo per gestire 1.100 uscite di personale, tutte con pensionamenti e prepensionamenti su base volontaria, utilizzando il Fondo di solidarietà. Le uscite, spiega la nota, vengono compensate da 550 nuove assunzioni a tempo indeterminato e da ulteriori 300 stabilizzazioni di contratti in somministrazione e aggiuntive 122 conferme di apprendisti e contratti a tempo determinato. Con l’accordo, l’azienda si impegna anche a destinare una quota specifica di assunzioni e stabilizzazioni sui territori al fine di contenere le ricadute a seguito delle uscite.