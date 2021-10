Bper: al via riorganizzazione distribuzione, nascono 9 direzioni territoriali

Modena, 22 ott. -(Adnkronos) – Bper Banca prosegue nelle attività di riorganizzazione della propria struttura distributiva a seguito delle profonde trasformazioni derivanti dall’acquisizione di un ramo d’azienda che ha modificato le dimensioni del Gruppo. In una nota si sottolinea come “il nuovo assetto si propone, in coerenza con le best practice di mercato, di semplificare e rendere al contempo più efficiente il presidio del territorio”.