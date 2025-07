Bper Banca, accordo sul premio aziendale, Unisin: Importi medi aumentati del 13,5%

Dopo una laboriosa trattativa, nella serata di mercoledì 2 luglio le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto con Bper Banca l’accordo sul premio aziendale 2025, che sarà di 2.100 euro medi, in aumento rispetto ai 1.850 euro medi pagati precedentemente. In particolare, Il premio aziendale 2025, che sarà erogato entro luglio 2026, è ai massimi degli ultimi anni e sarà suddiviso in 1.400 euro cash medi riparametrati in base all’inquadramento, 125 euro cash uguali per tutti i dipendenti, con possibilità di ulteriore aumento del 17% se si sceglie la fruizione tramite la piattaforma welfare e una speciale erogazione di ulteriori 575 euro in welfare uguale per tutti i dipendenti.

Andrea Bonvicini, coordinatore Unisin Aziendale Bper, dichiara: “È stata una trattativa partita non con i migliori auspici, nella quale pensiamo di avere ottenuto un buon risultato, aumentando gli importi medi del 13,50%. Ulteriore novità importante è che il premio aziendale non sarà ridotto nel caso di assenza dal servizio per congedi parentali nel limite massimo di 90 giorni di calendario”. Per Valerio Fabi, segretario generale aggiunto Unisin con delega su BPER, “l’accordo sottoscritto è un giusto riconoscimento al lavoro svolto con grande professionalità dalle Lavoratrici e dai Lavoratori di BPER banca. La sintesi che è stata trovata ribadisce l’eccellente capacità di negoziazione dei rappresentati sindacali aziendali e l’attenzione delle relazioni industriali alla valorizzazione delle Lavoratrici e dei Lavoratori ed alle istanze delle Organizzazioni sindacali. Tutto ciò conferma la capacità di ascolto e di confronto fra parti sindacali e datoriali che caratterizza da sempre il sistema di relazioni industriali all’interno del Settore del credito nel nostro Paese”.