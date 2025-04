Bper: in assemblea plebiscito su aumento Ops Sondrio, sì da 99,9% presenti

Milano, 18 apr. (askanews) – Via libera quasi all’unanimità dall’assemblea degli azionisti di Bper all’attribuzione al cda della delega ad aumentare il capitale sociale a servizio dell’Ops sulla Banca Popolare di Sondrio. All’assemblea che si è tenuta a Modena “a porte chiuse” (per il solo tramite del rappresentante designato) era presente il 62,17% circa del capitale sociale. I favorevoli sono stati oltre il 99,9% dei presenti.

“Tutte le proposte all’ordine del giorno sono state approvate con una amplissima maggioranza. Siamo grati ai nostri azionisti per la costante fiducia e il continuo supporto e per il sostegno all’importante progetto strategico legato all’offerta pubblica di scambio su Banca Popolare di Sondrio”, ha dichiarato Gianni Franco Papa, amministratore delegato di Bperi. “L’operazione ha l’obiettivo di consentire ulteriore crescita e sviluppo alla banca e di creare sempre più valore a beneficio di tutti gli stakeholder nei territori nei quali operiamo”.

Nel dettaglio, l’assemblea ha attribuito al board la facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre, di aumentare il capitale sociale in una o più volte, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione per un importo massimo complessivo di 981.120.051,74 euro, oltre sovraprezzo, con emissione di un numero massimo di 657.409.377 azioni ordinarie senza valore nominale, con godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle azioni in circolazione alla data di emissione. Il cui prezzo di emissione sarà determinato dal cda in conformità alle previsioni di legge, da liberare mediante conferimento in natura in quanto a servizio dell’Ops, con conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale.

Approvati nella parte ordinaria anche il bilancio 2024, la distribuzione del dividendo di 0,6 euro, la politica di remunerazione 2024 e i piani di incentivazione.