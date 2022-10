Bper, l’assemblea del 5 novembre delibera sulla fusione con Carige

Con riferimento all’assemblea ordinaria di BPER Banca già convocata per il giorno 5 novembre 2022, il consiglio di amministrazione della banca emiliana ha deliberato di convocare l’assemblea anche in sede straordinaria per deliberare in merito alla fusione per incorporazione di Banca Carige e Banca del Monte di Lucca in BPER Banca, oltre che per alcune modifiche dello statuto sociale. Nella giornata del 5 ottobre è arrivata l’autorizzazione da parte della Banca centrale europea (BCE) all’operazione.