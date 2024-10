Bper: nel nuovo piano dividendi per 3,2 miliardi, utile 2027 a 1,5 mld

Milano, 10 ott. (askanews) – Utile netto cumulato di 4,3 miliardi nel periodo 2025-2027, dividendo cumulato cash pari a 3,2 miliardi, con un dividend yield superiore al 15% e un payout ratio medio che sale al 75%, Rote superiore al 16% e Cet1 ratio superiore al 14,5% nel 2027. Sono questi i principali obiettivi finanziari del nuovo piano industriale di Bper “B:Dynamic|Full Value 2027” predisposto dal nuovo amministratore delegato Gianni Franco Papa.

Nel dettaglio, il risultato netto è previsto in aumento da 1,3 miliardi a 1,5 miliardi (+15% 2024-27; Cagr +5%). Ammonta a 5,5 miliardi il target dei ricavi nel 2027 (+1,5% 2024-27) positivamente impattati dall’effetto combinato della crescita degli impieghi e delle maggiori commissioni (+12% 2024-27) per un totale di 550 milioni, che più che compensano il calo di 450 milioni del margine di interesse dovuto alle prudenziali aspettative sui tassi e al calo effetto ecobonus. La raccolta gestita è vista in crescita del 7% l’anno a 81 miliardi, facendo leva sul nuovo assetto del wealth management e su Banca Private Cesare Ponti. Grazie anche al supporto del Gruppo Unipol, Bper prevede di incrementare la penetrazione assicurativa dal 15% al 25%. Sul fronte della qualità degli attivi, è stimato un Npe ratio netto all’1,4% e best-in-class coverage ratio superiore al 52% nel 2027, con costo del rischio inferiore a 45 punti base nel 2027.

Gli oneri operativi, esclusi svalutazioni e ammortamenti, diminuiranno del 7% tra il 2024 e il 2027 (Cagr -2,3%) attestandosi a 2,4 miliardi a fine piano. L’organico del gruppo scenderà di circa il 10% a circa 18.500 risorse per fine 2027. Le uscite volontarie, già concordate, ammonteranno a circa 1.600. Il turnover organico riguarderà circa 1.500 persone in arco di piano. Il gruppo farà 1.100 assunzioni mirate attraendo talenti con competenze specialistiche e ampia esperienza in aree strategiche (es. IT). A tal proposito, Bper prevede significativi investimenti per 650 milioni in arco di piano per accelerare lo sviluppo di tecnologia, sicurezza e Ai/GenAi.

“Questo piano è realistico e chiaro e siamo pienamente impegnati nella realizzazione di tutti gli obiettivi, continuando a creare valore per tutti i nostri stakeholder”, ha commentato l’amministratore delegato, Gianni Franco Papa. “Abbiamo fondamentali forti, una posizione solida e distintiva, ma anche un enorme potenziale per la creazione di valore per tutti i nostri stakeholder, che questo nuovo piano saprà cogliere”.