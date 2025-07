Bpifrance e Invitalia volàno per le start-up franco-italiane: primo bando congiunto per progetti innovativi

Francia e Italia possono contare su un nuovo strumento per innovare insieme al livello europeo: in occasione del Forum economico franco-italiano, che si è tenuto a Parigi con i ministri Eric Lomabard (Economia), Marc Ferracci (Industria) e Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy) BpiFrance, la banca pubblica francese di investimento e Invitalia, l’Agenzia nazionale italiana per lo sviluppo, annunciano il primo bando per progetti innovativi presentati da imprese di Francia e Italia, che sarà aperto a settembre. “L’accordo consentirà di sostenere progetti di innovazione congiunti tra startup italiane e imprese francesi valorizzando l’innovazione generata dalla collaborazione tra gli ecosistemi dei due Paesi, favorendo aggregazioni capaci di attrarre capitali e aumentare la competitività a livello europeo”, sottolinea in una nota l’amministratore delegato di Invitalia Bernardo Mattarella. Da parte sua, il direttore generale di BpiFrance, Nicolas Dufourcq, plaude ad un “passo decisivo nella cooperazione economica franco-italiana. Questo primo bando – puntualizza – offre a startup e PMI dei nostri due Paesi un’opportunità concreta per innovare insieme, accelerare la propria crescita e conquistare nuovi mercati. In un contesto internazionale segnato da una concorrenza sempre più agguerrita – avverte Dufourcq – è più che mai essenziale costruire solide alleanze industriali e tecnologiche a livello europeo”. L’apertura del bando si inserisce in un più ampio protocollo di intesa siglato nel novembre 2024 da BpiFrance e Invitalia per sostenere lo sviluppo transfrontaliero delle startup e il loro accesso al mercato del paese partner, nel quadro del Trattato del Quirinale siglato tra i due Paesi il 26 novembre 2021.Unite da profondi legami storici, economici, culturali, Francia e Italia, hanno spesso ottenuto importanti risultati in Europa agendono unite, come nel 2020, quando in piena pandemia venne adottato il piano di rilancio #NextGenerationEU . Nel 2026 verrà inoltre celebrato il settantesimo anniversario del gemellaggio tra Parigi e Roma.