Bradisismo, Napoli: convocato il Ccs dopo la chiusura del tratto della galleria linea 2 della metro

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato nel pomeriggio di ieri una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi a seguito della segnalazione da parte di Rete Ferroviaria Italiana, della necessità di chiudere temporaneamente la galleria della metropolitana linea L2 nel tratto tra Pozzuoli e i Campi Flegrei. Alla riunione hanno partecipato l’assessora alla protezione civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, il Sindaco del comune di Pozzuoli, Luigi Manzoni, il sindaco del Comune di Monte di Procida, Salvatore Scotto di Santolo, il direttore dell’INGV Osservatorio Vesuviano, Lucia Pappalardo, i direttori regionali della Mobilità, Giuseppe Carannante, e della Protezione civile della Regione Campania, Italo Giulivo, i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Napoli e Bacoli, nonché della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dell’Asl Napoli 2 Nord, dei Vigili del Fuoco, di Rfi e della Anm e della Croce rossa. Durante la riunione, a seguito della segnalazione di Rfi di un accumulo anomalo di CO2 nella galleria, è stata rappresentata la necessità di implementare la rete di monitoraggio del gas, a varie altezze e per l’intera lunghezza della galleria, per lo studio del fenomeno fisico anche per un complessivo inquadramento nella mappatura delle aree di degassamento al suolo che l’INGV – Osservatorio Vesuviano aggiorna periodicamente. La sospensione della circolazione consentirà la misurazione dei livelli di concentrazione del gas nelle varie fasi e l’approfondimento delle cause del fenomeno. E’ stato, altresì, assicurato per mitigare il disagio negli spostamenti, che sarà predisposto un servizio sostitutivo di trasporto su gomma per il periodo della sospensione della tratta.