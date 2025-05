Bradisismo nei Campi Flegrei, Di Vito (Ingv) al Senato: Fenomeni in aumento. Solfatara sempre più calda

“Per quanto riguarda la geochimica, sappiamo che tutti i parametri sono in incremento. Questo testimonia che la dinamica attuale è molto intensa, che continuerà e che sta continuando, con caratteristiche simili a quelle accadute negli ultimi due anni, ma con incrementi visibili”. Lo ha spiegato, nel corso di una audizione della commissione Ambiente del Senato, il direttore dell’Osservatorio vesuviano dell’Ingv Mauro Di Vito. “Il problema principale di questa crisi in questo momento – sperando che non ci siano evoluzioni prossime, perché da quello che abbiamo visto l’evoluzione ci può essere e, quindi, la sismicità continuerà – è che continuerà il disagio delle popolazioni e dei territori. Bisogna attuare – ancora Di Vito – tutte quelle misure che possono rendere compatibile la presenza sul territorio delle popolazioni, utilizzando tutto quello che può essere utile per aiutare chi di questo territorio si fa carico degli aiuti alle popolazioni. Il monito è: noi siamo relativamente tranquilli se viviamo, lavoriamo, mandiamo nostri figli a scuola, in edifici sicuri”.

Caldera molto attiva

“La caldera dei Campi Flegrei è una caldera molto attiva, attualmente continua il sollevamento del suolo nell’area centrale di Pozzuoli. Dal 2005 a oggi il suolo si è sollevato di quasi 1 metro e 50 nell’area del Rione Terra. Un sollevamento che procede con una velocità di un centimetro e mezzo al mese”. Questo un altro passaggio dell’intervento di Mauro Di Vito in commissione Ambiente del Senato. “Per quanto riguarda la sismicità – ha spiegato – è particolarmente concentrata tra l’area di Bagnoli, Agnano e Monte Nuovo, tra i Comuni di Pozzuoli e di Napoli, e il Golfo di Pozzuoli, quindi anche una parte del Comune di Bacoli. È una sismicità che ha prodotto eventi anche molto significativi, il primo di questi eventi è stato quello del 20 maggio 2024, l’ultimo quello della scorsa settimana. La massima magnitudo registrata è stata di 4.6. C’è una profondità relativamente superficiale degli epicentri, ma con effetti che possono essere molto significativi al suolo”. Di Vito ha poi fatto riferimento agli indicatori geochimici: “Negli ultimi mesi – ha riferito – la temperatura al suolo alla Solfatara, specialmente nell’area di forte emissione, è aumentata. Siamo a 168 gradi come emissione in superficie, ma con un sistema idrotermale superficiale e profondo che ha raggiunto circa 350 gradi”. Inoltre, “sul flusso di anidride carbonica al suolo, siamo a circa 5mila tonnellate al giorno emesse dall’area di Solfatara-Pisciarelli. Abbiamo emissioni anche a mare che monitoriamo in continuo. Abbiamo definito anche delle aree, dove stiamo svolgendo ulteriori indagini: stiamo approfondendo proprio in questi giorni, con una fitta campagna estesa, l’emissione al suolo, sia per capire la dinamica del vulcano sia per questioni legate alla sicurezza del territorio e della popolazione. Gli accumuli di CO2 possono essere molto pericolosi”.