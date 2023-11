Bradisismo nell’area flegrea, il vulcanologo Luongo al Denaro: L’IA può giocare un ruolo fondamentale

di Giuseppe Luongo*

A giugno intervenni al Convegno “Bradisismo Scienza e sofferenza”, a Bagnoli, Moderatore fu il dr. Mauro Caramignoli dell’Osservatorio Salute e Ambiente. Nel corso del Convegno si sviluppò un intenso dibattito con il pubblico che temeva l’intensificarsi della sismicità con il

progredire del sollevamento del suolo nell’area flegrea. Fu, tra l’altro, anche avanzato il quesito se fosse opportuno utilizzare l’Intelligenza Artificiale (AI) per la realizzazione del Piano di sicurezza dell’area flegrea. Sono dell’idea che questo percorso potrebbe

essere intrapreso dalla ricerca scientifica in tempi di non emergenza. Il sistema vulcanico è complesso e l’obiettivo di realizzare un “Agente intelligente”, per la soluzione di uno strumento finalizzato alla sicurezza della popolazione esposta al fenomeno bradisismico, non è da escludere che possa essere il risultato più efficace, quando l’interpretazione del fenomeno non trova la condivisione degli esperti. L’Agente intelligente, infatti, ha il compito di esplorare l’ambiente attraverso sensori e sviluppare azioni a mezzo di attuatori; esso è

formato da un software e da un computer che esegue i calcoli. L’azione dell’Agente è guidata dall’algoritmo sviluppato ad hoc. Nel mentre che la ricerca sviluppi l’algoritmo o meno per un piano per la sicurezza dell’area flegrea, al momento il rischio per il quale bisogna agire prontamente per la sua mitigazione è quello sismico. In questo caso

bisogna che si definisca la massima magnitudo “attesa” nell’area, che dovrà rappresentare l’evento al quale devono resistere gli edifici; individuare le aree a più elevata probabilità di localizzazione degli eventi sismici; scegliere una serie di edifici con diverse tipologie

costruttive per installare apparecchiature ed esaminare la loro risposta alle sollecitazioni sismiche e, infine, utilizzare questi risultati per valutare la vulnerabilità sismica degli edifici collocati nell’area attualmente a più elevata sismicità.

*Vulcanologo, professore emerito di Fisica del Vulcanismo, già direttore del Dipartimento di Geofisica e Vulcanologia dell’università Federico II di Napoli, già direttore dell’Osservatorio Vesuviano