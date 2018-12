Brains to South, oltre 40 progetti ricerca: in testa Puglia e Campania

Sono 41 i progetti presentati da altrettanti giovani ricercatori in risposta alla quinta edizione del bando Brains to South, promosso dalla Fondazione Con Il Sud per attrarre talenti nei centri e nelle università meridionali. I ricercatori (20% stranieri) hanno proposto alla Fondazione progetti di ricerca applicata con forte potenziale innovativo e trasferimento tecnologico in ambito medico, ambientale e tecnico-ingegneristico, da realizzare, come richiesto dal bando, presso enti meridionali che potrebbero ospitarli (“host institution”). Gli enti di ricerca individuati dai ricercatori si trovano prevalentemente in Puglia (9) e Campania (8), mentre 5 sono in Sardegna, 3 in Basilicata, 3 in Calabria e 3 in Sicilia. Dieci proposte hanno carattere multiregionale. Complessivamente, le proposte interessano oltre 120 partner (il 10% è costituito da enti stranieri). Al bando, chiuso il 28 novembre, potevano partecipare ricercatori stranieri o italiani che svolgono la propria attività da almeno 3 anni all’estero o nelle regioni del centro – nord. Le proposte sono ora al vaglio della Fondazione per selezionare quelle maggiormente in linea con i criteri e gli obiettivi del bando. I giovani selezionati assumeranno il ruolo di “principal investigator”, ovvero avranno l’opportunità di condurre il progetto di ricerca sotto la propria responsabilità e in modo indipendente. La Fondazione mette a disposizione complessivamente 4 milioni di euro (massimo 400 mila euro per progetto, con una durata compresa tra i 24 e i 36 mesi). Oltre ai costi del ricercatore, il contributo economico coprirà anche quelli legati alla sua proposta di ricerca (come ad esempio, la strumentazione necessaria, le risorse umane di supporto, i materiali di consumo, etc.). L’ente ospitante, inoltre, godrà dell’opportunità di potenziare e migliorare la qualità della ricerca interna, grazie alle nuove competenze provenienti dalle diverse zone del mondo e all’inserimento in un contesto di relazioni scientifiche e tecnologiche internazionali tra enti di ricerca.