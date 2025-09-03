Brancamenta al Vertical Summer Tour: il brivido intenso che ha acceso l’estate italiana

L’estate 2025 si chiude con un bilancio che profuma di menta ghiacciata, musica e divertimento intenso grazie al Vertical Summer Tour e a Brancamenta, che anche quest’anno ha trasformato le spiagge più iconiche d’Italia in veri e propri epicentri di energia e divertimento.

Dalla Romagna alla Sicilia, il tour ha acceso un brivido di piacere ghiacciato che ha coinvolto migliaia di giovani e appassionati di musica, e reso Brancamenta protagonista di un’estate indimenticabile. Ogni tappa è stata un’esperienza: locali trasformati dal verde inconfondibile dell’amaro alla menta, gadget originali, bartender pronti a sorprendere con cocktail irresistibili tra cui il nuovissimo Brancamenta Mojito che ha conquistato i palati più esigenti, combinando freschezza e carattere in ogni sorso.

Le giornate sono iniziate con le attività in spiaggia al Vertical Tour Village con il sottofondo della musica di Radio Deejay – colonna sonora perfetta per il brivido ghiacciato che solo Brancamenta sa regalare – e sono proseguite con i party serali in alcuni dei più famosi locali delle località marittime.

Dallo Shada Beach Food Club di Civitanova Marche fino al Sea Garden di San Vito Lo Capo, i partecipanti hanno ballato, brindato, scattato foto e condiviso momenti memorabili, sempre con un Brancamenta Mojito o uno shot rigorosamente sottozero.

Il successo dell’edizione 2025 del Vertical Summer Tour ha confermato che Brancamenta resta un simbolo di stile e gusto, capace di accendere l’estate con un brivido di piacere che resta impresso nella pelle e nella memoria. Ogni partecipante ha potuto scoprire il piacere autentico di un sorso ghiacciato che sa trasformare una semplice serata in un momento memorabile, confermando la centralità del brand nei summer party più esclusivi.

Dagli allestimenti green ai gadget che diventano icone social, Brancamenta ha saputo raccontare la sua storia attraverso il gusto e l’esperienza diretta, costruendo una community che ha condiviso sorrisi, musica e libertà.

Con il Vertical Summer Tour, la filosofia del brand è stata più chiara che mai: il divertimento chiama e Brancamenta risponde, sempre sottozero, con la sua personalità unica.

Questa estate l’amaro alla menta di Fratelli Branca Distillerie ha lasciato un segno indelebile nelle località più cool d’Italia e ha tracciato la strada per le prossime avventure del brand, che continuerà a sorprendere chi ama il gusto deciso, la freschezza estrema e il piacere che solo un sorso di Brancamenta sa regalare. Quando la musica svanisce e le luci si spengono, resta la sensazione di un’estate che non si dimentica, di un brivido che continua a vibrare e di un brand che, più che mai, sa come trasformare ogni momento in una vera esperienza di piacere ghiacciato.