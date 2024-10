Brand Usa: oltre 5 mld usd da FIFA 2026 e Olimpiadi 2028

Londra, 21 ott. (askanews) – “Gli eventi sportivi (Coppa del Mondo FIFA 2026, Giochi olimpici del 2028 a Los Angeles) porteranno milioni di tifosi negli Stati Uniti e genereranno oltre 5 miliardi di dollari in attività economica a breve termine”. Lo dichiara ad askanews Jackie Ennis, vice presidente Global trade development di Brand USA, in un’intervista rilasciata nell’ambito della Brand Usa Travel week a Londra. “L’esposizione mediatica globale aumenterà il profilo delle città ospitanti, in particolare le destinazioni meno note”.

Askanews: Quali interessi e tendenze stanno attualmente spingendo i viaggiatori a visitare gli Stati Uniti quest’anno?

Ennis: Quest’anno i viaggiatori sono attratti dagli Stati Uniti per una serie di motivi, tra cui il desiderio di esplorare nuove destinazioni all’aperto e vivere esperienze culturali uniche. Le città iconiche rimangono un’attrazione importante, così come la scoperta di destinazioni meno note che offrono autenticità ed esperienze più personalizzate.

Askanews: Con un focus globale sugli Stati Uniti mentre si preparano a ospitare gli eventi sportivi di più alto profilo al mondo (FIFA 2026/ Olimpiadi di Los Angeles 2028), quali sono i vostri piani per ispirare i visitatori ad andare oltre lo stadio?

Ennis: La Coppa del Mondo FIFA 2026 e le Olimpiadi di Los Angeles porteranno i tifosi in numerose città, ciascuna con la propria personalità. Prevediamo che i tifosi andranno oltre lo sport nel loro esplorare, per scoprire la scena musicale a Portland o per scoprire le destinazioni gastronomiche più inaspettate d’America nel Kentucky. Abbiamo anche lanciato ‘Road Trip USA’ con 30 itinerari multi-stato in auto per ispirare i viaggi oltre lo stadio. Alcune delle nostre ultime aggiunte sono “Historic Route 66 – Curios, Pit Stops and Diners” per esplorare una delle strade più iconiche degli Stati Uniti e “At the Movies – Southern Sites” per un viaggio attraverso le amate location cinematografiche negli stati del sud.

Askanews: In che modo l’industria dei viaggi degli Stati Uniti si sta adattando alla crescente necessità dei visitatori che cercano viaggi sostenibili?

Ennis: Sappiamo che c’è una maggiore propensione dei consumatori per viaggi “più lenti” e responsabili, quindi le nostre avventure di viaggio su strada sono un’ottima opzione, per viaggi che danno priorità agli spostamenti in auto anziché in aereo, attraverso il paese. L’era dei viaggi lenti significa che i viaggi in treno ad alta velocità attraverso gli Stati Uniti sono di nuovo popolari. Ci sono nuove infrastrutture in fase di lancio, tra cui la nuova alta velocità sui treni Amtrak Acela, che corrono lungo il Northeast Corridor, la rotta che collega Boston a Providence, New Haven, New York, New Jersey, Philadelphia e Washington D.C. Il turismo della comunità locale è un altro modo fantastico per i viaggiatori di impegnarsi in modo sostenibile con una destinazione.

Askanews: Quanto sono lontani gli Stati Uniti dai livelli di viaggio pre-pandemia? Quali progressi sono stati fatti nell’ultimo anno?

Ennis: Quest’anno, il World Economic Forum ha indicato gli Stati Uniti come uno dei principali paesi per il turismo nel 2024, che ha superato la concorrenza globale con punteggi per il suo ambiente di business, l’infrastruttura del trasporto aereo e le risorse naturali. Secondo le previsioni biennali sui viaggi negli Stati Uniti della United States Travel Association (USTA), prima della pandemia, i visitatori internazionali hanno speso 180 miliardi di dollari negli Stati Uniti nel 2019, generando quasi 2mila miliardi di dollari di output economico. Si prevede una ripresa completa all’inizio del prossimo anno.

Askanews: In che misura le pressioni del costo della vita hanno influenzato il settore dei viaggi e in che modo il turismo statunitense si è adattato?

Ennis: Nonostante la forza del dollaro e la crisi globale del costo della vita, i visitatori italiani continuano a venire negli Stati Uniti, esplorando sia le mete classiche che le destinazioni meno note. Ciò riflette la solida infrastruttura del paese, la facilità di spostamento tra le città, le diverse destinazioni naturali e culturali e le risorse adatte ai viaggiatori, come le guide alle città, ai parchi e ad altre attrazioni. In un contesto di preoccupazione economica, il viaggio continua a essere una priorità. Abbiamo visto i viaggiatori adattare l’abitudine di viaggi più lunghi per legarli a momenti significativi ed emozionanti: dal turismo sportivo individuale (tra cui maratone e Iron Man) ai grandi campionati mondiali, concerti e festival.

Askanews: In che modo gli Stati Uniti si stanno distinguendo nel mercato attuale per attrarre i viaggiatori rispetto ad altre destinazioni a lungo raggio?

Ennis: Infrastrutture, facilità di spostamento tra le città, diverse destinazioni di natura e cultura e risorse adatte ai viaggiatori rendono gli Stati Uniti una destinazione sempre più popolare. Ad esempio, la vasta rete di parchi nazionali degli Stati Uniti con 63 parchi e 54 milioni di acri riscuote un fascino a livello globale. I viaggiatori esprimono un crescente interesse nell’avventurarsi oltre le solite mete e noi continuiamo a produrre guide e itinerari per incoraggiarli. Una nuova entusiasmante tendenza è il “Moment Tourism”: ha visto i viaggiatori pianificare viaggi più lunghi per legare campionati mondiali, concerti e festival con esperienze di cultura, storia e gastronomia uniche. Il 100esimo anniversario della Route 66 ispirerà senza dubbio la voglia di viaggiare su strada e metterà in mostra i diversi paesaggi desertici, montuosi, costieri e le praterie degli Stati Uniti.

Askanews: Cosa ancora possono aspettarsi i viaggiatori nel 2025?

Ennis: Nel 2025? Nuove rotte aeree e ferroviarie che miglioreranno la connettività sia a livello nazionale che internazionale, rendendo più facile l’accesso a diverse regioni degli Stati Uniti. Ad esempio, nel 2025, la compagnia aerea Delta aprirà collegamenti da Roma a Minneapolis, da Milano a Boston, da Napoli ad Atlanta e da Catania a New York.

Askanews: Quali i grandi eventi per i viaggiatori nel prossimo futuro?

Ennis: Gli eventi sportivi (Coppa del Mondo FIFA 2026, Giochi olimpici del 2028 a Los Angeles) porteranno milioni di tifosi negli Stati Uniti e genereranno oltre 5 miliardi di dollari in attività economica a breve termine. L’esposizione mediatica globale aumenterà il profilo delle città ospitanti, in particolare le destinazioni meno note.

(di Cristina Giuliano)