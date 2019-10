Brasile, a Belo Horizonte il congresso dell’Associazione dei professori di italiano

Il Consolato d’Italia di Belo Horizonte organizza una serie di eventi per celebrare la XIX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo (21-27 ottobre), con la partecipazione dell’Università Federale di Minas Gerais e della scuola italiana Fondazione Torino. Dal 22 al 25 di ottobre si svolgerà a Belo Horizonte, il XVIII Congresso dell’Associazione Brasiliana dei Professori di Italiano (ABPI), il XI Incontro Internazionale di Studi Italiani, la III Giornata di Studi Leopardiani e la VII Giornata di Italianistica dell’America Latina, un forum privilegiato per gli specialisti dell’area di Italianistica, che si riuniranno per scambi, dialogo e aggiornamento. Il tema di quest’anno sarà “Etica e creatività nella lingua, nella letteratura e nella cultura italiana” (omaggio al I Centenario dalla nascita di Primo Levi, al V Centenario della scomparsa di Leonardo da Vinci e ai 200 anni di pubblicazione de L’Infinito di Giacomo Leopardi). Oltre che del Consolato, l’evento si avvale anche del sostegno dell’Ambasciata d’Italia di Brasilia e dell’Istituto Italiano di Cultura di San Paolo.