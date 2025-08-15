Brasile, a Jundiaí nuova fase del progetto “Vigneto Italia”

A partire da settembre di quest’anno, in Brasile prenderà il via una nuova fase del progetto denominato “Vigneto Italia”, mirato a rafforzare la produzione di vini di alta qualità che combinano il patrimonio vitivinicolo italiano con le caratteristiche del terroir brasiliano.

L’iniziativa si svilupperà a Jundiaí, nell’entroterra dello stato di San Paolo, una zona da tempo legata alla viticoltura grazie all’immigrazione italiana, in particolare dal Veneto. Le piantagioni saranno realizzate nella scuola tecnica statale Benedito Storani (EtecBest), affiliata al Centro Paula Souza, impiegando barbatelle della varietà Incrocio Manzoni, sviluppata circa un secolo fa dall’enologo e genetista veneto Luigi Manzoni.

Il progetto, avviato nel 2023, ha visto già nel 2024 la piantagione della varietà Tocai Rosso a Jundiaí e prevede l’introduzione di altri vitigni autoctoni italiani quali Croatina, Corvina, Durella, Vermentino e Malvasia del Lazio.

Un altro aspetto rilevante del “Vigneto Italia” riguarda la cooperazione educativa: sono previsti scambi tra studenti del corso tecnico in viticoltura ed enologia dell’EtecBest e quelli dell’Istituto Statale G.B. Cerletti di Conegliano, una zona simbolo per i vini Manzoni e parte della Strada del Prosecco. Inoltre, ogni sei mesi, docenti dell’istituzione italiana seguiranno lo sviluppo del progetto a Jundiaí.