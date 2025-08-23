Brasile, al via il programma di formazione di Enel Foundation sulla transizione energetica

Enel Foundation, in collaborazione con Sustainable Energy for All e con il supporto dell’Ambasciata d’Italia in Brasile, ha presentato Open Brazil Power 2025, programma formativo dedicato a giovani professionisti brasiliani interessati alla transizione energetica e al futuro del settore elettrico nazionale.

Ispirato al modello di Open Africa Power, il progetto prevede la selezione di 30 partecipanti, con una quota minima del 50% riservata alle donne. Possono candidarsi entro il 31 agosto 2025 giovani tra i 24 e i 35 anni, laureati magistrali, MBA o dottori di ricerca (titolo conseguito entro luglio 2025), con almeno un diploma ottenuto in Brasile, ottima conoscenza dell’inglese e interesse comprovato per il settore energetico.

Il percorso si articola in due fasi:

Modulo Brasile (15 settembre – 6 ottobre 2025), online e curato dal GESEL-UFRJ , dedicato a energia e SDG, innovazioni tecnologiche (idrogeno, sistemi di accumulo), regolazione e mercati del carbonio.

Modulo Italia, riservato ai migliori candidati, otto settimane di formazione avanzata presso Politecnico di Torino, Politecnico di Milano e SDA Bocconi, con focus su tecnologie innovative, economia del clima e processi decisionali in scenari complessi.

L’iniziativa mira a formare una nuova generazione di leader energetici, capaci di guidare il Brasile verso un futuro più sostenibile.