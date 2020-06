Brasile, al via i lavori per la nuova sede consolare a Vitoria

Sono partiti la scorsa settimana i lavori di ristrutturazione dei locali che ospiteranno a Vitoria – in Brasile – la nuova sede consolare. Lavori che, pandemia permettendo, dovrebbero concludersi entro agosto. “Una volta pronti gli uffici, se non ci saranno stati ritardi dovuti all’emergenza virus, la nuova sede consolare potrà aprire le sue porte al pubblico”, fa sapere in una nota il sottosegretario agli Esteri Ricardo Merlo. Non appena la pandemia lo consentirà, avverrà l’inaugurazione ufficiale. “Con questa nuova sede consolare l’Italia sarà ancora più vicina alla comunità italiana”, afferma Merlo.