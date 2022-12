Brasile, Bolsonaro vola negli Usa: non sarà a insediamento Lula

(Adnkronos) – A due giorni dalla fine del suo mandato, il presidente brasiliano uscente Jair Bolsonaro ha lasciato la capitale Brasilia: dalla residenza presidenziale Palácio da Alvorada è stato trasferito in auto alla base dell’aeronautica militare dove è decollato su uno degli aerei presidenziali, hanno riferito i media locali. Il mandato di Bolsonaro termina a Capodanno, quando presterà giuramento il suo successore Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro non sarà presente al passaggio delle consegne. Secondo i media locali Bolsonaro sarebbe volato negli Stati Uniti: alcuni suoi assistenti sarebbero infatti stati autorizzati ad accompagnarlo in Florida, un’autorizzazione valida per l’intero mese di gennaio. Dalla sua sconfitta elettorale a fine di ottobre, Bolsonaro non è quasi apparso. Oggi ha salutato i suoi follower con un videomessaggio.

Mentre in giornata ha revocato la misura che vietava l’ingresso in Brasile del presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, aprendo così le porte alla sua partecipazione domenica all’insediamento di Lula.

Il provvedimento è stato firmato dal ministro degli Esteri, Carlos França, e dal responsabile della Giustizia, Antonio Ramirez Lorenzo. Oltre a Maduro, coinvolge anche altri alti funzionari banditi per anni dall’esecutivo Bolsonaro, secondo ‘O Globo’.

Il presidente uscente del Brasile riconosce in Juan Guaidó il legittimo leader del Venezuela, mentre il suo successore aveva già chiarito che aprirà un nuovo capitolo nei rapporti con Caracas, con la prevista nomina di un nuovo ambasciatore a breve termine. Maduro ha già annunciato nei giorni scorsi un nuovo ambasciatore a Brasilia.