Brasile, col Consolato di Napoli focus sulle prospettive di internazionalizzazione e sullo sviluppo sostenibile

Si è tenuto, presso la sala consiliare del Comune di Napoli, l’incontro dibattito, promosso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, con il patrocinio morale del Comune di Napoli, della Camera di Commercio di Napoli, il Consolato Onorario del Brasile in Napoli e Camera Itali-brasiliana di Commercio e Industria di Rio de Janeiro sulle “Prospettive di Internazionalizzazione e Sviluppo Sostenibile per le Eccellenze Napoletane”. Numerose le Istituzioni presenti e tanti i relatori.

È stata presentata l’opportunità per le PMI napoletane di accedere a un sito strategico per ottimizzare i collegamenti con il mondo occidentale e asiatico e di come le aziende napoletane possano espandere la propria presenza internazionale e contribuire a un modello di sviluppo sostenibile.

“Napoli si sta dotando di una vera e propria campagna di city branding mirata a raccontare al pubblico internazionale dei 26 Paesi prioritari per il nostro export un’immagine di Napoli omnicomprensiva, valorizzandone cultura, tradizioni ed expertise e, al contempo, promuovendone le straordinarie capacità in termini di innovazione, ricerca e tecnologia specie in quegli ambiti produttivi in cui le nostre eccellenze non sono sufficientemente riconosciute” ha detto il consigliere Gennaro Demetrio Paipais.

Si è poi tratteggiata la strada per accedere ad un sito strategico a Fortaleza in Brasile per ottimizzare i canali di collegamento con il mondo occidentale e asiatico dove Napoli, con le sue eccellenze, può diventare protagonista.

“Questa area del Brasile – ha annunciato Vittorio Ghia, console onorario d’Italia a Fortaleza per gli Stati del Cearà e Piauì – si sta affermando come uno dei principali hub logistici, industriali, tecnologici e per la produzione di idrogeno verde del mondo occidentale” “Questo sito – ha proseguito Sebastiano Di Ruocco, CEO e Cofounder del Polo Multimodal Pàcem – offre una piattaforma strategica per le aziende che puntano a distribuire i propri prodotti a livello internazionale e ad accedere anche al mercato sudamericano e saremo ben lieti se anche Napoli decidesse di promuovere anche qui le sue numerose eccellenze”.

“Abbiamo costituito una Rete di professionisti, sempre aperta a nuove collaborazioni – ha dichiarato Armando Rossi – per offrire supporto alle piccole e medie imprese per espandere la produzione italiana nei mercati esteri, facilitando partnership e operazioni di import-export grazie a relazioni con professionisti e imprese locali, aiutandole a superare le difficoltà dell’internazionalizzazione nella piena consapevolezza di poter promuovere in tutto il mondo l’autentica identità partenopea”.

Il dibattito è stato scandito dagli interventi del Console onorario del Brasile a Napoli, Mario Luiz de Menezes, da Nicola Pisapia della Camera di Commercio di Napoli, da Pasquale Limatola dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Napoli, da Pierluigi Petrone dell’Unione IndustrIali Napoli, da Vittorio Ghia, Console onorario d’Italia a Fortaleza per gli Stati del Cearà e Piauì, da Amedeo Manzo, presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli, da Chiara Cannavale, ordinario di Economia e Gestione presso l’Università Parthenope di Napoli, Luigi Carfora di Confimi Industria Campania, Sebastiano Di Ruocco, CEO e C Founder del Polo Multimodal Pecem.