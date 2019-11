Brasile, Corte d’appello condanna di nuovo Lula: inasprita pena a 17 anni

Brasilia, 27 nov. (Adnkronos) – L’ex presidente brasiliano è stato condannato di nuovo per corruzione e riciclaggio. E i tre giudici della corte d’appello, il Tribunale federale regionale del quarto circuito, hanno inasprito la pena da 12 a 17 anni per l’ex presidente. Lo scorso 8 novembre, Lula, dopo 580 giorni di carcere, è stato rilasciato a seguito della sentenza della Corte Suprema che ha stabilito che la pena può essere scontata dal condannato solo una volta che siano state esaurite tutte le possibilità di ricorso in appello.