Brasile, Cristo col tricolore per i 75 anni della Camera di commercio a Rio

In omaggio al 75/o anniversario della Camera di commercio e industria italo-brasiliana (Ccie), il monumento del Cristo Redentore lunedì 8 dicembre sarà illuminato dalle 20 alle 21 locali con i colori delle bandiere italiana e brasiliana. La scelta del monumento, simbolo per eccellenza di Rio de Janeiro, rafforza sia l’identificazione della città con la Camera sia il legame storico tra i due popoli, segnato dalla tradizione cattolica. Il giorno successivo, 9 dicembre, alle 17, si terrà una messa di ringraziamento presso il Santuario del Cristo Redentore, rafforzando lo spirito di festa tra le due nazioni. Sempre l’8 dicembre, alle 19, la Camera ha inoltre organizzato una serata speciale presso il Polo ItaliaNoRio e Piazza Italia. L’evento segnerà il 75/o anniversario dell’istituzione, onorando la sua storia nella promozione del dialogo economico, culturale e istituzionale tra Brasile e Italia. La serata di gala “offrirà un’esperienza gastronomica italiana completa, un’atmosfera elegante, una scenografia esclusiva e momenti dedicati al networking qualificato”, si legge in un post della Camera divulgato sui social.