Brasile e Italia, eventi congiunti per celebrare il bicentenario di Anita Garibaldi

Sabato 28 agosto, al Teatro “Elisabetta Turroni” di Sogliano, avrà luogo l’evento clou delle celebrazioni del Bicentenario di Anita Garibaldi, durante il quale i rappresentanti dei Comuni italiani e altre Autorità, incontreranno le massime Autorità dello Stato brasiliano e numerosi Sindaci di Santa Catarina e il console italiano in Brasile. L’evento fa seguito al Convegno internazionale dedicato al bicentenario della nascita di Anita “Storia, Identità e Letteratura” che si è svolto l’11 agosto nel Museo Historico di Florianopolis (Santa Catarina), nel corso del quale i tre cesenati Andrea Antonioli, Giampaolo Grilli e Alessandro Ricci, autori del progetto “Due mondi e una rosa per Anita”, sono stati insigniti della massima onorificenza dello stato brasiliano da parte de Governatore Carlos Moises da Silva in persona.