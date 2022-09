Brasile, Illy inaugura a San Paolo la nuova filiale dell’Università del caffè

La illycaffè ha inaugurato a San Paolo la seconda filiale dell’Università del caffè, “il polo di formazione che dal 1999 si prefigge di promuovere e diffondere la cultura del caffè di qualità in tutto il mondo”.

La filiale offrirà corsi rivolti ai professionisti dell’ospitalità e ai consumatori, affiancandosi a quella aperta nel 2000 e dedicata alla formazione dei produttori di caffè che, insieme al ‘Premio Ernesto Illy por la Qualidade do Café para Espresso’ è stato il precursore del miglioramento della qualità sostenibile del caffè brasiliano.

Baristi, ristoratori e consumatori potranno seguire il percorso di formazione più adatto alle loro esigenze. In un ambiente che rivela la ricca storia della illycaffè, i corsisti potranno conoscere le caratteristiche dell’unico blend illy e lo stimolante mondo del caffè, dalla pianta alla tazzina e allo sviluppo della sostenibilità lungo tutta la filiera, passando attraverso la fase di industrializzazione e alle esperienze sensoriali.

Durante le lezioni pratiche saranno proposte le migliori tecniche per preparare un espresso perfetto e le altre bevande a base di caffè. I corsi di specializzazione e perfezionamento, dedicati ai professionisti dell’ospitalità e offerti in un ambiente attrezzato per cimentarsi con tutti i sistemi di preparazione, offriranno anche una formazione specifica per clienti e partner di illy.

Ai consumatori sono dedicati percorsi specifici per conoscere più da vicino il mondo del caffè con dimostrazioni pratiche e degustazioni.

“Con l’apertura di questa seconda sede dell’Università del caffè vogliamo rafforzare la nostra presenza in Brasile anche nel mondo dell’ospitalità, potenziando la preparazione degli addetti alla trasformazione del prodotto – spiega Moreno Faina, direttore dell’Università del caffè – Il Brasile è sempre stato strategico per illy, è il paese che ha dato i natali all’Università del caffè per produttori, avviando l’espansione di un modello di formazione che oggi viene replicato in 26 paesi del mondo”.

Favorire la condivisione della conoscenza è l’obiettivo principale dell’Università del caffè, che fino ad oggi a formato più di 320mila persone grazie alla competenza degli 80 docenti certificati che operano nelle 26 sedi dell’Università. Attraverso l’apertura della filiale del Brasile illy continua a portare nel mondo la cultura del caffè di qualità sostenibile, affiancando tutti gli operatori della filiera nel loro percorso di apprendimento.